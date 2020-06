Alvin Kamara se declara nuevo aficionado de la NASCAR.

Tras la prohibición de la bandera confederada, el corredor de los Saints apoya a Bubba Wallace.

El corredor de los New Orleans Saints en la NFL, Alvin Kamara, es ahora un aficionado de la NASCAR una vez que la serie prohibiera las banderas confederadas en las pistas de carreras.

La carrera en el Homestead Miami Speedway lo tuvo como invitado especial de la serie después de que tuiteara a principios de semana su apoyo a la serie y al único piloto afroamericano compitiendo con ellos, Bubba Wallace.

Recordano que en la NASCAR fue el mismo Wallace quien presionó por el cambio de política. Y debutó con la leyenda Black Lives Matter en su auto marcado con el número 43 en esta semana.

ok.. i been sittin inside. I stepped outside for 2 second and🥴😳😳😳😳 @NASCAR pic.twitter.com/o8s4OC0kGB — Alvin Kamara (@A_kamara6) June 14, 2020

Alvin Kamara creció a las afueras de Atlanta dijo que no había notado antes de esta semana lo profundamente arraigada que estaba la bandera confederada en torno a los eventos de la NASCAR.

“Obviamente”, dijo Kamara, “hay algunas personas que están en contra de la decisión de quitar la bandera, pero creo que hay muchas más personas que están a favor. Porque creo que hay un cierto estigma en el tipo de aficionados que apoyan este deporte y hay algunos malos”.

Kamara defiende la igualdad racial y la justicia social y fue uno de los jugadores de los Saints que se sintió “decepcionado y lastimado” cuando Drew Brees. Dijo que no estaba de acuerdo con que alguien le faltara al respeto a la bandera estadounidense al protestar durante la ceremonia el Himno Nacional.

La NASCAR encontró la forma de interactuar en las redes con Kamara, con quien intercambió varios mensajes durante la semana en la red social twitter.

