Álvaro Ortiz sale en defensa de los jugadores del Ascenso Mx. Ante la inminente desaparición del Ascenso Mx, centenares de futbolistas estarán en riesgo de perder su empleo y de no poder continuar su carrera en México. La Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) han propuesto que una Liga de Desarrollo tome el lugar de la división de plata, la cual sería dirigida para todos los jugadores de 23 años o menos.

Debido a esto, el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), Álvaro Ortiz, acusa a los directivos del balompié mexicano de “dar la espalda” a sus agremiados y aseguró que alrededor del 70% de los elementos que participaban en la segunda división se quedarán sin una fuente de ingresos con esta reestructuración.

“Más del 70 por ciento de jugadores están en desempleo. Hay gente que va a esperar un hijo, que tiene que pagar una hipoteca, tenemos que buscar una solución. Hay patrones que le dijeron algo al futbolista y tomaron una decisión contraria, le están dando la espalda a sus jugadores”, declaró Ortiz al conocer la noticia.

Asimismo, el mandamás de la AMFpro reveló que sostuvo una conferencia con los capitanes de los 12 clubes del Ascenso Mx, quienes expresaron su preocupación ante la casi segura cancelación del torneo Clausura 2020, así como la desaparición de esta categoría.

Además, estos jugadores detallaron que en una semana, los directivos de sus franquicias cambiaron su postura de no permitir la abolición del ascenso-descenso y la culminación anticipada del certamen a votar a favor la propuesta de la Liga Mx y de la FMF.

“Hoy tuvimos una videoconferencia para saber de cada uno de los referentes del equipo saber cuál es la posición del club. Obviamente existe una incertidumbre muy grande, porque no se sabe qué va a pasar. Se sabe que quieren hacer otra liga y quieren terminar el torneo actual. Hay gente con incertidumbre, ya que la semana pasada que tuvimos comunicación la decisión era otra; había un acuerdo que todos estaban en posición de no abolir el descenso y que no se terminaba la liga”, finalizó Ortiz.

Esta tarde, el Ascenso Mx dio a conocer que ha realizado una serie de conferencias con los equipos para detallar una posible reestructuración de la rama; con la finalidad de generar mejores ingresos económicos y ayudar al desarrollo del futbol en México.

