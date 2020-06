Álvaro Ortiz habla sobre la salida de jugadores de Querétaro a Tijuana. Esta semana, Tijuana anunció la llegada de 10 jugadores provenientes de Querétaro, equipo que era operado por Grupo Caliente (propietario de los Xolos) hasta hace algunas semanas. Ante este gran movimiento de elementos, Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), aseguró que si los jugadores no desean cambiar de equipo no están obligados a hacerlo.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO ENTRE QUERETANOS Y FRONTERIZOS?🧐 Álvaro Ortiz, presidente de la AMFpro, habló sobre los jugadores de Querétaro que se han ido a Xolos🐓🔜🐕https://t.co/USbhvk99lN pic.twitter.com/2yWIWUUePb — MARCA Claro (@MarcaClaro) June 18, 2020

“Hemos estado en contacto con jugadores y jugadoras de Querétaro, no hemos tenido reclamos formales, pero hay incertidumbre. Ellos firmaron con Querétaro, si el jugador no está de acuerdo en irse a Tijuana, no tiene porqué irse”, expresó el mandamás de la AMFpro.

"Los JUGADORES firmaron con Querétaro, si el JUGADOR no está de ACUERDO en irse a Tijuana, NO tiene porque irse" Álvaro Ortiz, Pte. @AMFproMX en #MarcaClaroMVS

Asimismo, Ortiz pidió que las transferencias en el futbol mexicano se rijan por orden de FIFA, sin embargo, detalló que hasta el momento no ha podido acordar lo anterior con la Liga Mx. El exjugador reveló que desde diciembre de 2018 está a la espera de aprobarse este reglamento.

“Tiene que existir un reglamento de transferencia por orden de la FIFA, y en ese reglamento viene cómo y en que monto serán las transferencias. Quedamos que lo íbamos a trabajar para que se pudiera aprobar en diciembre del 2018 y en la cual nunca nos lo hicieron realidad”, agregó.

Querétaro ha sido uno de los cuadros con más bajas de cara al Apertura 2020, pues 10 de sus jugadores tuvieron que salir a la frontera del país para firmar con Xoloshttps://t.co/mNQ4SieK8O — Franzisco Chimal (@pacochimalc) June 19, 2020

Grupo Caliente vendió hace un par de semana a los Gallos Blancos un grupo de directivos que también poseen la franquicia de Atlante. A días del cambio de propietario, el club sufrió la baja de 10 futbolistas, quienes fueron fichados por los Xolos de Tijuana, antiguo hermano deportivo de Querétaro.

