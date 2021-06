Álvaro Morata y su familia reciben amenazas.

En España llueven críticas para el delantero español; olvida su teléfono para no saber nada.

Álvaro Morata, jugador del Atlético de Madrid cedido en la Juventus, explicó a la Cadena COPE que ha recibido amenazas junto con su familia por su desempeño en la Selección de España.

“Recibí amenazas e insultos a mi familia. Incluso me dijeron, ‘Espero que se mueran tus hijos’. Tuve que dejar mi teléfono en otra habitación. Me molesta que se metieran con mi esposa y mis hijos, que se iban al Sevilla con la camiseta del equipo”, dijo el atacante.

Mientras que el delantero solo ha podido marcar un gol en los tres encuentros previos de la Roja en la Eurocopa 2020 y fue claro al expresar que “En España, opinar es gratis y fácil”.

Morata aclaró que no hizo esa declaración “con alegría, sino con rabia”, y disparó: “¿Y si digo que somos los mejores y que vamos a ganar la Euro? ¿Ha sido mejor? Entiendo que me critiquen y me silben, pero hay un límite”.

“Ahora estoy bien, aunque hace unos años me hubiera jodido. He estado aislado de todo durante las últimas semanas. Ahora estoy feliz de estar en octavos de final”, concluyó el jugador del Atlético de Madrid.

Finalmente Álvaro falló un penal en la jornada 2 de la fase de grupos en el empate contra de Polonia. aunque España goleó a Eslovaquia en la última fecha y ahora se preparan para disputar los octavos de final ante Croacia .

