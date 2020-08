Álvaro Morales revienta a las Chivas: “Amaury Vergara es como Chava Iglesias”. Las Chivas no atraviesan por su mejor momento y Álvaro Morales no dejó pasar la oportunidad de reventarlos. El comentarista de ESPN aprovechó el mal paso del Rebaño Sagrado para mandar un contundente dardo a Amaury Vergara, a quien comparó con Salvador ‘Chava’ Iglesias de Club de Cuervos.

En la transmisión de Fútbol Picante, ‘Alvarito’ mandó un polémico dardo a Amaury Vergara, quien asumió el control del equipo tras la muerte de su padre, Jorge.

“La industria del fútbol es de percepción, es de persuadir, es de engañar a los bobos. Hoy, dónde está el liderazgo de Amaury Vergara, comunicándome con varios directivos al final se siguen burlando y lo comparan con ‘Chava Iglesias’, el personaje de la serie ‘Club de Cuervos”, señaló el polémico periodista.

Morales no se guardó nada y también tundió a Luis Fernando Tena, ahora ex técnico del Rebaño Sagrado, por no usar a los refuerzos.

“Esos 50 millones, Tena ni siquiera los utilizaba en la cancha”, señaló Morales y añadió de forma burlona.

“Si yo me postulara como director técnico para un equipo, de fútbol profesional, sin duda encontraría trabajo. Hoy, así es la industria, engaña a los bobos a través de la percepción”, señaló frente a la audiencia de ESPN.

De acuerdo a múltiples reportes de la prensa nacional, Víctor Manuel Vucetich será el próximo timonel de las Chivas de Guadalajara. Para Álvaro Morales, la llegada del ‘Rey Midas’ no representa una solución inmediata a los problemas del club tapatío y le mandó un mensaje al veterano entrenador.

“Él no puede llegar a Chivas sin recibir USD 6 millones al año”, señaló Morales quien recalcó que si “Vuce” acepta menos de 6 millones de dólares se está “rebajando a su precio” o “está urgido”. “Víctor, si no te dan USD 6 millones al año no los tomes, te están viendo la cara”.

Tiempo después, de forma sarcástica y burlona, Morales criticó la actualidad de Guadalajara y aseguró que lo que están viviendo “es lo normal”, ya que Chivas “es la realidad de una vergüenza, la realidad de que no pueden competir porque son anacrónicos”.

Además, “El Brujo” Morales criticó la forma de trabajo de Chivas, pues resaltó que en la “época Vergara” han pasado más de 20 técnicos y “ninguno ha funcionado”.

“Yo pongo en tela de juicio si, Tena ganó los Juegos Olímpicos, pero eso fue hace 8 años. Hoy, no ha ganado nada en todo este tiempo”, concluyó el periodista de ESPN.

Cabe señalar que el Guadalajara no ha tenido el mejor inicio de torneo, ya que en tres jornadas disputadas ha logrado rescatar 1. La derrota contra el Puebla hizo que Luis Fernando Tena dejara la dirección técnica.

