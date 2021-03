Álvaro Morales habla sobre su renuncia al Cruz Azul. Cruz Azul ha decepcionado a sus aficionados una y otra vez a lo largo de los últimos 23 años, sin embargo, uno de sus más fieles y conocidos seguidores decidió renunciar al club. A más de dos años de su conversión al americanismo, tras un nuevo fracaso de los Cementeros en la Liga Mx, Álvaro Morales hizo algunas revelaciones sobre su pasado cruzazulino.

— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 13, 2021

En una conversación con Miguel Herrera, ex entrenador de sus Águilas, el Brujo, como es conocido en ESPN, aseguró que ser seguidor de la Máquina fue una de las “peores cosas que le ha pasado en la vida” y agradeció al Piojo y Moisés Muñoz, otrora portero de los Azulcremas, por hacerlo abrir los ojos.

— SUPERL1DER (@superlidermx) March 13, 2021

“Ser Cruzazulino es una de las peores cosas que me ha pasado en la vida. Pero gracias a ti, a aquel América, gracias a Moisés Muñoz me hice americanista. Gracias a esa Final me fui al lado correcto”, declaró Morales durante la conversación que sostuvo con el otrora director técnico de América.

Asimismo, el periodista de ESPN reveló que el Piojo es una de las razones por la que decidió abandonar a Cruz Azul y se convirtió en aficionado de América. Morales aseguró que quedó impresionado con la imagen que expuso el entonces entrenador de las Águilas durante una de las finales que le ganó a los Cementeros.

— MedioTiempo (@mediotiempo) February 16, 2021

“Gran culpa del por qué me volví americanista. Yo recuerdo todo tu lenguaje corporal y la pasión con la que estabas viviendo esa Final, que fue un impacto muy duro. Me dio lo que llaman el ‘Síndrome de Estocolmo’, me enamoré del agresor: el América”, concluyó.