Almeyda me buscó: Chicharito. Javier ‘Chicharito’ Hernández reveló en su presentación con LA Galaxy, que Matías Almeyda lo buscó para ‘sus’ Chivas. Además de dicha propuesta del ‘Pelado’, el canterano del Rebaño Sagrado reveló que el equipo rojiblanco nunca se ha puesto en contacto con él.

No podía jugar en otra liga que no iniciara poco antes del verano. Chivas va ser el club siempre de mi vida y de mi corazón, solamente me han buscado una vez, fue antes del Mundial de Rusia, hablé con Almeyda, pero la verdad les dije que me quería quedar en Europa porque venía el Mundial”, comentó el mexicano.

Así fue el debut del "chicharito" Hernández en el Apertura 2006, partido Chivas vs Necaxa en el que además anotó un gol.#MemoriaFutbolera pic.twitter.com/9QKsunM6am — Memoria Futbolera (@MemoriaFutbol_) January 21, 2020

Fue el propio Almeyda quien habría dado a conocer la noticia un día antes de la presentación del Chicharito.

“Sí lo busqué, pero también respeté que quería continuar su vida deportiva en Europa y bueno, quedó ahí”, reveló el director técnico argentino.

¡Listos para la presentación de @CH14_ como nuevo jugador franquicia del #LAGalaxy! 🙌 Señal en vivo 🎥 👉 https://t.co/pFHb9D90e7 pic.twitter.com/MkDNyYGFry — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) January 23, 2020

Hernández Balcázar le puso fin a una envidiable carrera en el Viejo Continente donde militó en equipos de la talla como el Manchester United y el Real Madrid. Ahora, a sus 31 años, Chicharito buscará ayudar a que el nivel de la MLS crezca con sus goles.

“Estoy feliz, tengo 31 años, estoy completamente comprometido, es increíble todo esto, para mí y mi familia, si los demás no piensan en eso es su problema”, señaló el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana quien además lanzó una frase para sus detractores.

“Regresé como una leyenda, pueden estar de acuerdo o no, pero es así”, recalcó.

El ariete azteca se convertirá en el jugador mejor pagado de la MLS y para responder a las expectativas, Chicharito se puso como meta marcar 20 dianas en su primera campaña.

La actividad para el mexicano iniciará el 29 de febrero cuando su nuevo equipo se meta al campo del Houston Dynamo en la primera jornada de la MLS.

