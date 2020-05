Almeyda le confiesa su ‘amor eterno’ a Chivas. Matías Almeyda protagonizó la última época dorada de las Chivas. Bajo su mando, el Rebaño Sagrado alcanzó siete finales y conquistó cinco títulos. Además, el ‘Pelado’ reconcilió al conjunto rojiblanco con su afición, misma que tenía ‘dañada’ tras los malos resultados y los pésimos torneos.

El ‘Pelado’ estuvo al frente de las Chivas desde septiembre de 2015 hasta junio de 2018. En este lapso, Almeyda se ‘enamoró’ del Rebaño, equipo que este 8 de mayo cumple 114 años de vida. En el marco del aniversario, el pampero recordó su paso con el Rebaño Sagrado.

“Chivas significa muchísimo para mí, es el club del que me hice hincha, el equipo donde conocí por intermedio la cultura mexicana, la ciudad de Guadalajara que en lo personal puedo decir es hermosa. Además, todo el cariño que me despierta la gente es inexplicable; el haber conocido a los jugadores que entrené, también las personas que conocí fuera del futbol, realmente tanto para mí como para mi familia fue un paso importante en nuestras vidas que queda marcado como algo lindo”, externó Almeyda en entrevista con ESTO.

En Junio de 2018, el romance entre Almeyda y Chivas llegó a su fin. El ‘Pelado’ en una conferencia de prensa sin la directiva rojiblanca anunció su salida del Rebaño Sagrado. Tras casi dos años de su partida, miles de Chivahermanos extrañan al timonel argentino.

“Aún sigo conectado con los amigos que me quedaron allá, trato de mantenerme al pie y no perderme nada. En serio de ahí salió una parte importante de mi vida que no estaba antes y hoy es real”, expresó Almeyda.