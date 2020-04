Almeyda habla sobre su posible regreso a Chivas. Luego de las palabras de Amaury Vergara, presidente de Chivas, donde externó su deseo de repatriar a Matías Almeyda, el propio argentino rompió el silencio.

En entrevista con Marca Claro, Almeyda se sinceró y compartió su anhelo de volver a dirigir al Rebaño Sagrado.

El ‘Pelado’ confesó que mantiene buena relación con Amaury Vergara y espera algún volver al equipo ‘más querido’ de México.

Sobre los posibles rumores que lo colocaban como timonel de Cruz Azul, Almeyda aseguró que Ricardo Peláez nunca lo buscó. Sin embargo reconoció que gente de la Máquina si se acercó a él.

Acerca del nuevo pastor del Rebaño Sagrado, Luis Fernando Tena, Almeyda reconoció su labor y espera que los títulos lleguen pronto.

“Ni bien asumió él, tuvo unas lindas palabras de mi proceso, y no tuve más que agradecerle, porque no todo el mundo reconoce. Llamé, le agradecí y me puse a sus servicios sobre cualquier información que necesitara sobre algún jugador, datos que le pudieran servir y desearle que le vaya bien. No queremos que a Chivas que le vaya mal, queremos que gane y cuando más, mejor. Merece mucho respeto”, dijo Almeyda.