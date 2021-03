Almada feliz por triunfo de Santos en Tijuana.

Guillermo Almada, director técnico de Santos, se mostró satisfecho por el triunfo ante los fronterizos y habló sobre la actuación de Félix Torres, quien le dio los 3 puntos a los Laguneros.

“El espíritu de lucha, ser combativos, eso nos va a sacar a flote en momentos complicados. Hoy era un partido importante, el tema de piso que nos complicaba, no estábamos habituados. Nos deja en una posición de privilegio”.

Además sobre el tanto de Félix Torres, Almada destacó la actuación del ecuatoriano más allá de la anotación. En específico sobre su rendimiento a lo largo del torneo:

“Feliz. La categoría de jugador que es Félix está dando un gran torneo, más allá de que es un gran jugador. Va a ser un envión anímico para él y para el equipo, jugó un gran partido”, señaló Almada.

Pablo Guede, director técnico de Xolos de Tijuana, descartó sentirse presionado tras la derrota de este sábado ante Santos Laguna, por la jornada 11 del Guard1anes 2021 BBVA MX .

“Los resultados son los que son, presión trato de sentirla en otros ámbitos de la vida, no en el futbol. Porque el futbol no deja de ser un juego. Todos queremos ganar, en el futbol hay tres resultados. Al inicio veníamos ganando, empatando y ahora nos toca perder, no sé a qué te refieres en el tema de la presión”, refirió Guede en videoconferencia de prensa.

“Nos duelen las derrotas, creo que con muy poco trabajo ofensivo nos hacen goles fáciles y nos cuesta remontar o seguir de la manera con la que empezamos”.

Almada feliz por triunfo de Santos en Tijuana.

Finalmente “si me dices que el equipo fue un desastre, yo no creo, lo intentamos por todos los medios, no pudimos; y ellos en una jugada a pelota parada nos hacen gol, nos ocupa mejorar esas cosas”, agregó el mandamás de Tijuana.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen