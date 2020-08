Almada desmiente rumores de su llegada a Ecuador.

Muchos fueron los reportes que colocaban a Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, en el banquillo de la Selección de Ecuador tras la salida de Jordi Cruyff.

Sin embargo, fue el propio entrenador uruguayo quien desmintió acercamientos o pláticas con la Federación Ecuatoriana de Futbol, que también contaría con Alex Aguinaga entre los candidatos.

“No es verdad, no sé de dónde lo sacaron, pero no es verdad. No hablé con nadie de la FEF, ni conversé nada, ni nada por el estilo”, declaró el estratega para el portal ecuatoriano Studio Futbol.

En ese mismo sentido, José Riestra, director de futbol de Orlegi Sports, descartó la marcha de Almada a Ecuador.

“La situación es estable, tiene contrato y está muy contento en México. Si bien es cierto la gente de Ecuardo lo buscó, el aseguró que su compromiso está con el club”.

“Hoy Guillermo prefiere el día a día, pero sin duda hizo un gran trabajo en Ecuador y dejó un muy buen sabor de boca, pero hoy está concentrado con Santos Laguna”, reveló en entrevista con FOX Sports Radio.

El América derrotó de forma contundente a Santos Laguna en el partido de la fecha 4 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga BBVA MX.

Con la victoria de esta noche los dirigidos por Miguel Herrera llegaron a 10 unidades en el semestre mientras los de Guillermo Almada permanecen con su acumulado de cuatro puntos.

Finalmente en el duelo que corresponde a la Jornada 5 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga BBVA MX. Santos Laguna será anfitrión del duelo ante Atlas mientras, las Águilas del América volarán para visitar al Club Querétaro.

