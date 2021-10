Almada: A cualquiera le gustaría dirigir a un equipo grande.

El entrenador dijo que le halagó ser considerado, pero reiteró su compromiso con Santos.

Un ‘honor’ estar en el radar. De cara al juego de la Jornada 13 ante Pachuca, Guillermo Almada, técnico de los Guerreros, reconoció su compromiso con Santos a pesar de que su nombre suena para tomar las riendas de las Chivas.

En conferencia de prensa, el técnico se sintió alagado por el posible interés del Rebaño, pero dejó claro que piensa cumplir con su contrato.

equipo grande, pero con mi agente hace tiempo que no hablo y conmigo no ha existido ningún acercamiento. Me halaga que un equipo tan importante se interese por nuestro trabajo y no sólo el mío, sino también el del grupo que me acompaña.

Alexis Vega en duda para jugar con Chivas

Laporta le dice Messi a Pedri durante su renovación

“Estamos muy agradecidos por ese interés que hay, pero hoy estamos enfocados en lo que es Santos, disfrutando lo que es el club, concentrados en mejorar y compenetrados en esto, nuestra mente no se encuentra más allá, por más halagado que uno se sienta por ese interés de distintas selecciones y equipos, yo tengo contrato y termina hasta junio del 2022”.

Mientras tanto, suenan las alarmas en Chivas, pues el Rebaño Sagrado se encuentra en complicaciones para el Torneo Grita México BBVA A21 tras la lesión de Alexis Vega con la Selección Mexicana y Luis Olivas también tiene una lesión muscular que lo aleja de las canchas por al menos cuatro semanas.

Almada: A cualquiera le gustaría dirigir a un equipo grande.

En el caso de Alexis Vega se respira con más tranquilidad pues no fue tan seria la lesión de lo que se esperaba, pues solo tiene un esguince de ligamento y su ausencia será corta y dependerá de la evolución de su lesión. Lo más seguro es que se pierda el duelo ante los diablos rojos de Toluca.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen