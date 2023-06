Alistan el Campamento de Verano Rojo.

Del 24 de julio al 11 de agosto. Para niñas y niños de 6 a 18 años.

El Club Halcones Rojos de Veracruz, a través de su Academia de Baloncesto, lanza la convocatoria a todas las niñas y niños de entre seis y 18 años de edad a participar en el Campamento de Verano denominado Red Camp que del 24 de julio al 11 de agosto se llevará a cabo en el Anexo del Auditorio “Benito Juárez”.

Jessica Elizondo, directora de la Academia, reconoció que en el poco tiempo que lleva en funcionamiento dicha escuela de baloncesto, se han hecho varias cosas importantes tales como el Campamento de Verano “van a ser tres semanas super intensas donde tenemos dos horarios, de 9 a 11 con un grupo donde trataremos más aspectos de fundamentos, y el de 11 a 1 con chicos que tienen más avance en el tema de basquetbol”.

Invitó a los papás a que traigan a sus hijos al Campamento de Verano donde habrá sorpresas para los participantes pues no sólo es el Red Kit de bienvenida sino también “vamos a tener invitados especiales, vamos a tener charlas con profesionales en Psicología, en Nutrición, en Prevención de Lesiones. Queremos ofrecerles algo distinto; que los niños tengan una posibilidad de estar activos en verano y el que no conozca el deporte le invitamos a que venga a conocerlo, así como al que ya lo conozca pues que se adentre un poco más en este entrenamiento”.

La directora de la Academia de Baloncesto de Halcones Rojos enfatizó que lo que se busca con este tipo de actividades es ayudar “en el desarrollo integral del niño. Sabemos que una parte importante es el basquetbol, pero no sólo de lo que se aprenden dentro de la cancha, también queremos que no se queden con eso, sino que podamos hablarles del camino para ser buenos estudiante, o de cómo enfrentar ciertas situaciones, a veces complejas, irlos acompañando en este camino, hablarles de la cuestión nutricional, de la prevención de lesiones, etc. Creo que va a ser un campamento muy completo y nos puede hacer diferente a otros campamentos”.

Jessica Elizondo comentó que para mayor información de costos o requisitos e inscripciones pueden solicitarla vía WHATSAPP a través del 229 959 2289.

