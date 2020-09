Alista CEFOR Pachuca Veracruz su temporada 2020-2021.

El Centro de Formación Pachuca Veracruz prepara lo que será el ciclo futbolístico 2020-2021 en el que iniciarán sus actividades formales en breve, además de aperturar el proceso de inscripciones en todas sus categorías.

La coordinación deportiva del CEFOR informó que trabaja en el proyecto deportivo para esta temporada. En el que brindará atención especializada, entrenamientos organizados de acuerdo a cada categoría con la participación de instructores capacitados y certificados tanto por el Club Pachuca de la Liga MX, como por la Federación Mexicana de Fútbol, además de un entrenador especial para los porteros.

Para este año las categorías que estarán recibiendo serán la Sub 5, Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, con niños y jóvenes nacidos entre los años 2015 al 2003.

Recordar que pertenecer a este Centro de Formación le permite a los niños y jóvenes que lo integran participar en visorías directas y especiales del Club Pachuca, además de convivencias y firmas de autógrafos con jugadores del primer equipo.

Como viene siendo una constante los entrenamientos se realizarán en instalaciones adecuadas. Con campos de juego en perfectas condiciones, en este caso los del CRIVER, en la carretera Veracruz-El Tejar. Y La Primavera, en Playa de Vacas, municipio de Medellín de Bravo.

Como organización que ha sido campeona cinco veces en la Liga Nacional Juvenil y fundadora de la zona correspondiente al Estado de Veracruz. El CEFOR Pachuca garantiza la competitividad de sus futbolistas en las tres categorías de este certamen avalado por el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol.

En lo que fue la temporada anterior, la 2019-2020 que concluyó anticipadamente por la pandemia. Pachuca Veracruz fue la única organización veracruzana que metió a sus tres equipos a los primeros lugares de cada grupo en la Zona V.

Para mayores informes e inscripciones los interesados podrán comunicarse al teléfono 22922422137. O presentarse directamente a los campos La Primavera de lunes a jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche.

El CEFOR Pachuca Veracruz reiteró que en cuanto las condiciones sean adecuadas estarán volviendo a los entrenamientos presenciales.

