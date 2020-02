Alfredo Talavera revela la fecha de su retiro. Alfredo Talavera, portero de Toluca, aseguró que planea retirarse tras la conclusión de la Copa del Mundo Qatar 2022 y expresó su deseo de dejar las canchas con el uniforme de los Diablos Rojos.

Alfredo Talavera – #JugadorDelPartido Volvió a influir en el marcador. El capitán de los Diablos tuvo apariciones oportunas que le permitieron a su equipo sumar en el Estadio Caliente. pic.twitter.com/TQ1mOP7zTw — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 8, 2020

“Yo creo que como te digo yo aquí (Toluca) voy a terminar mi carrera futbolística después del mundial Qatar ese es mi sueño, eso es lo que estoy pensando es lo que estoy decretando y yo aquí voy a terminar”, declaró el guardameta de los mexiquenses en entrevista con ESPN.

¡Se viene el retiro de Alfredo Talavera! 😱 El guardameta del Toluca confesó que planea retirarse con los Diablos Rojos. 😪👋 ¿Es uno de los mejores porteros que ha tenido México? 🤔https://t.co/JvKuwHWrCU pic.twitter.com/nEVwoeld6J — Futbol Picante (@futpicante) February 10, 2020

Asimismo, explicó que la determinación de colgar los guantes y botines tras el Mundial de 2022 es porque buscar regresar a la Selección Mexicana, aunque detalló que no es su decisión el volver a ser convocado por el Tri. El canterano de Chivas indicó que su sueño es culminar con su carrera en una Copa del Mundo y añadió que en caso de concretarlo sería “maravilloso”.

Alfredo Talavera revela la fecha de su retiro

“Estoy contento y soy muy feliz por lo que pase y sigo pasando en el futbol en cuestión de la selección puede llegar una nueva oportunidad por qué no hay que soñarlo y hay que decretarlo, pero no en realidad no soy quién para decir si merezco estar ahí o no merezco estar ahí…pero si se da la oportunidad de jugar el mundial de Qatar que mejor ahí cerraría mi etapa futbolística con el Mundial y sería maravilloso”, comentó.

¡CASI LE REVIENTA EL PECHO!#XolosxFOX ¡Camilo Sanvezzo sacó un potente tiro, pero Alfredo Talavera estuvo atento! pic.twitter.com/KxY314trzf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 8, 2020

Por último, Alfredo Talavera realizó una invitación a todos los futbolistas mexicanos jóvenes para que haga el esfuerzo de llegar al futbol de Europa y que exploten sus cualidades futbolísticas.

📹 #NoTeLoPierdas

🕞 50: ¡CONEXIÓN! Pared entre Camilo Sanvezzo y Miler Bolaños; quien prende el esférico de larga distancia. Alfredo Talavera se lanza para evitar el primer tanto.#LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades ⚽ #PorLaEducación pic.twitter.com/8jRaU5NDsP — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 8, 2020

“Que sigan saliendo los chavos que tengan la oportunidad de ir a Europa que busquen la oportunidad de ir a Europa y no estar solamente si no titulares en México que salgan que vayan a Europa que sigan a cualquier lado a seguir cumpliendo sus sueños”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.