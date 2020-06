Alfonso Sosa no se preocupa por bajas en Necaxa. Ante la salida de Hugo González y la inminente venta de Mauro Quiroga de Necaxa, Alfonso Sosa, entrenador de los Rayos, no está preocupado y señaló que está acostumbrado a trabajar con planteles “reducidos”, así lo expresó en una entrevista con la agencia EFE.

“Estoy acostumbrado a trabajar con planteles reducidos porque los equipos en los que he estado habitualmente se ajustan a presupuestos cortos, así que con lo que se tiene se debe sacar el máximo provecho. Otros entrenadores no están acostumbrados a la austeridad y tendrán que adaptarse, a mí no me preocupa”, expresó el técnico de los hidrocálidos.

#Necaxa ⚡️| Tras la salida de Hugo González, llega un nuevo guardameta al cuadro de Alfonso Sosa 👀⚽️👇https://t.co/kVSupmURPd pic.twitter.com/6FGdkQA7hh — Jugada Prefabricada (@JPrefabricada) June 16, 2020

Sobre la baja de Hugo González, Sosa indicó que planea ocupar el puesto de portero con Luis Malagón, exguardameta de Morelia, o con Sebastián Fassi, otrora jugador de León. El entrenador de Necaxa indicó que al tratarse de un par de elementos juveniles espera que cometan algunos errores en el arco.

“Los contemplo a ellos. Hugo González hizo cosas importantes en el equipo el tiempo que estuvo, pero no lo pudimos retener, entonces incorporamos a dos chicos con calidad. Seguramente se equivocarán porque empiezan y su posición es delicada, pero con el tiempo y su capacidad, nos pueden ayudar”, agregó en entrevista con EFE.

#Necaxa | En días pasados, en entrevista para ESPN, Alfonso Sosa mencionó que, además de contratar a un portero, la prioridad de los rojiblancos será «traer gente por los costados, porque hay posiciones en las que tenemos un solo jugador».#FuerzaRayos⚡️ pic.twitter.com/lDyXR8Umvm — Necaxa VAVEL (@Necaxa_VAVEL) May 30, 2020

Hasta el momento, Necaxa ha fichado a Sebastián Fassi, Luis Malagón, Martín Barragán, David Cabrera y Jhoao Rodríguez como sus refuerzos de cara al Apertura 2020. Asimismo, han salido del club cinco elementos y en los próximos días se espera que se concrete el traspaso de Mauro Quiroga a Atlético San Luis.

