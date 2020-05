Alexis Vega revela ofertas de equipos europeos. En diciembre de 2018, Alexis Vega recaló en las filas de las Chivas y gracias a sus golazos en momentos importantes se ha ganado el cariño de los millones de Chivahermanos. Sin embargo, su estadía con el Rebaño Sagrado podría ser corta pues el propio jugador reveló que tiene ofertas de equipos europeos.

En entrevista con TUDN, Vega reconoció que tiene sobre la mesa varias propuestas de equipos del Viejo Continente.

“Lo tengo en mente (ir a Europa), trabajo día a día con eso. Me gusta España, Italia, Portugal, claro que ha habido acercamientos, pero no quiero adelantarme, me sigo concentrando en Chivas. Hay dos que tres propuestas todavía estamos platicando con ellos”, confesó Vega.

Alexis, que suma 2 pirulos en siete juegos del Clausura 2020, no dio detalles sobre los equipos interesados, sin embargo, dejó algunas pistas.

En el pasado mercado de transacciones, varios jugadores de la Liga MX empacaron maletas y brincaron el charco. Aunque muchos critican que emigrar a la MLS es un paso atrás, para Vega sería una opción si Europa le cierra las puertas.

“Me espero a la de Europa, me gustaría jugar en la MLS, pero elegiría Europa primero si no conviene, vamos a jugar ahí. Quizás un club de media tabla, me gustaría llegar y jugar, tener oportunidad de jugar minutos, si no me quedo en México”, sentenció el bautizado como ‘Nalgón de Oro’ por los Chivahermanos.