Alexis Vega rechazó oferta para jugar en Europa.

El jugador de Chivas dijo que tuvo pláticas con un club europeo, pero si no rendía regresaba a México cedido a otro equipo.

Alexis Vega pidió tranquilidad a la afición de Chivas pues tras renovar contrato con el Rebaño en mayo pasado solo está enfocado en el Guadalajara y confesó a Erick López para TUDN que si bien hubo pláticas con un club de Europa, no llegó a un acuerdo tras ser condicionado a rendir en seis meses y si no, regresar a la Liga MX cedido a otro club.

“Hay casos en donde a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara (al más alto nivel) y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano.

“No le veo chiste ir a jugar seis meses en lo que tardas de adaptación presión y que te adaptes de la mejor manera y por situaciones de esas tomas las decisiones de no ir a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá”, confesó Alexis Vega a Erick López en entrevista exclusiva para TUDN.

El ofensivo de Chivas contó también que durante su participación en el Mundial Qatar 2022 siempre estuvo enfocado en la Selección Mexicana y no en un rendimiento individual que llamara la atención de los buscadores de talento del futbol de Europa.

“Obviamente sabíamos que en la Copa del Mundo había visores de todos los equipos, pero sin duda alguna yo fui hacer mi trabajo para mí selección, fui a dar lo mejor para representar a mi país, no fui a hacer cosas extrañas para que un equipo me viera o para que los ojos estuvieran en mí, siempre estuvo presente en mi país mis compañeros y después el sueño está intacto de poder jugar en Europa”.

Alexis Vega también reprochó a los medios de comunicación que lo colocaran como el objetivo de varios equipos europeos, pues en realidad solo fueron dos clubes los que tuvieron interés real en él y recalcó que cuando un equipo esté convencido en quererlo, pondrá el dinero necesario para adquirirlo, mientras tanto se enfocará solo en Chivas.

“Salen muchos medios diciendo que muchos equipos me pretendían, que muchos equipos me querían, pero la realidad es que no, la realidad es que sí hubo pláticas con dos equipos y como siempre lo he dicho, nada concreto, sólo preguntan y hasta ahí”.

“Después no es que me ande ofreciendo a todos los equipos o que le diga mi representante ‘métete ahí y diles que aquí estoy’, siempre lo he dicho; estoy muy tranquilo que si algún día algún equipo me va a querer, va a venir, va a preguntar y va a poner el dinero para que yo pueda emigrar a Europa y si no como siempre lo dije cuando renové, yo me quedo aquí feliz”, indicó Alexis Vega a Erick López en exclusiva para TUDN.

Finalmente, Alexis Vega reapareció con Chivas el martes pasado ante Atlas en la Copa por México 2022 y fue ovacionado cuando pisó la cancha, algo que le deja tranquilo por el cariño de la afición rojiblanca, además de que le gustó el proyecto que tiene el Guadalajara con los cambios tanto en la directiva como en la dirección deportiva y técnica. “Vamos a hacer cosas importantes, estoy en un muy buen equipo”, concluyó.

