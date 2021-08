Alexis Vega desconoce el interés por él en Europa.

“La verdad no tengo conciencia de todo lo que se dijo”.

Alexis Vega Rojas, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se colocó en la órbita del futbol europeo, luego de su actuación en los Juegos Olímpicos.

A pesar de que aún no han tenido acercamientos con él por parte de algún equipo del ‘viejo continente’. Vega admitió en conferencia de medios a su regreso con el ‘chiverío’ que sí estuvieron visores europeos en Tokio siguiéndolo de cerca.

“Literalmente fui a la selección a trabajar, obviamente sabía que había visores de Europa, pero yo siempre estuve en lo mío. La verdad no sé si hablaron de mí, si me ponen en un equipo, si me ponen en otro, la verdad no tengo conciencia de todo lo que se dijo”.

Según información del Diario Récord de Portugal, fue el Porto de aquel país quien puso sus ojos en el futbolista de 23 años de la Liga MX. Que además dejó en claro que solo se trató de un seguimiento en tierras niponas. Sin que hasta el momento se haya presentado una oferta formal a la directiva encabezada por Amaury Vergara.

Además este interés por el delantero nacido en la Ciudad de México no es nuevo, ya que desde el preolímpico de Concacaf rumbo a Tokio 2020. Demostró gran nivel en la fase de grupos y clave en el juego de la final ante Honduras, que le valió ser nombrado como el Jugador Más Valioso del certamen.

Son cinco años de su debut, ha disputado 130 partidos en la Liga Mx con 25 goles y 17 asistencias. Cantidad de 10 millones de dólares. Si un club europeo paga esta cifra, entonces el cuadro rojiblanco cobrará 8 y Toluca 2. Lo ideal, por supuesto, es que la oferta sea mayor y que se convierta en una venta histórica.

