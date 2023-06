Alexia Lagunas: “Un sueño hecho realidad”.

Su llamado a la Selección Mexicana que va a JCC de El Salvador. Debe reportar el 15 de junio con el selectivo tricolor. Las Rojas reciben a las 20:00 horas a Libertadoras.

Pese a que ya ha estado en Selecciones Nacionales desde más temprana edad, para Alexia Lagunas su llamado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 fue algo que “sí lo esperaba y no; porque ya nos habían llamado, pero fue algo rápido; ya nos habían hablado sobre el evento; sin embargo, nunca nos dijeron a qué evento nos iban a citar”.

“Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, con mi familia, y obviamente con el club porque me han apoyado y han estado conmigo durante todo este proceso. Estoy muy feliz. Ahora que se dio la oportunidad pues hay que aprovecharla”, señaló la capitalina.

Alexia Lagunas ha tenido un gran inicio de temporada en su debut en el basquetbol profesional mexicano y eso aunado a su gran calidad la tiene una vez más defendiendo los colores de nuestro país es una justa internacional “cuando me dijeron que era para los Juegos Centroamericanos y del Caribe no me la creía, era un sueño que siempre tuve de niña y por fin se está haciendo realidad. Ya he ido a un Mundial, pero los Centroamericanos ya es otro nivel porque ya es (selección) mayor”.

Alexia Lagunas y el resto del equipo deberá reportarse el 15 de este mes en el Comité Olímpico Mexicano y viajar a San Salvador el 22 ya que la competencia de baloncesto será del 24 al 28 lo que le hará perderse de un par de series con las Rojas de Veracruz.

Respecto a la serie que perdieron ante Panteras, Lagunas reconoció que no fue “como esperábamos pero hay que seguir trabajando y ahora a enfocarnos para Libertadoras”.

