Alexia Lagunas: queremos quitarle el invicto.

Este miércoles el equipo programó entrenamiento sólo por la tarde, pero al mediodía Alexia Lagunas y Abdi Xicoténcatl pidieron ir a la duela del Auditorio “Benito Jtárez” para hacer trabajo individual, mismo que estuvo supervisado por entrenador Israel Zermeño.

Al término de la práctica, la capitalina comentó que estos trabajos individuales “era algo que queríamos Abdi (Xicoténcatl) y yo; yo le exijo a ella y ella me exige a mí y eso es muy bueno para las dos porque ya nos dimos cuenta de la calidad de la liga y no podemos quedarnos a medias; tenemos siempre que trabajar más y dar el extra”.

Señaló que se siente contenta con su estancia en el equipo y con el inicio que han tenido estamos muy contentas y felices por los resultados que hemos obtenido hasta ahorita, pero tenemos que seguir trabajando”.

“Fue una gira pesada, pero sabíamos el objetivo; dijimos `que valga la pena el viaje, vanos por los dos juegos´ y al final se dio. Me he sentido muy bien, muy contenta, muy feliz. Mi temor era llegar aquí y no sentirme cómoda pero no, la verdad es que me siento muy bien, muy feliz y me llevo muy bien con el equipo; la verdad es que tenemos muy buena química y creo que eso se ve reflejado en la cancha”.

La número 14 de las Rojas dijo que esta semana que el equipo tiene descanso en la Liga Sisnova LNBP Femenil va a utilizarse para descansar un poco y recuperarse de molestias, golpes, lesiones, pero sobre todo se utilizará para estudiar al rival “conocer al otro equipo, trabajar lo que tenemos que hacer para el día del juego”.

Finalmente, Alexia Lagunes reconoció que Fuerza Regia, el rival en turno la próxima semana, es difícil; hasta este momento no ha perdido ningún juego “nosotras queremos quitarle el invicto (a Fuerza Regia), y obviamente ganar en casa. La casa siempre se defiende”.

