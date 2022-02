Alexander Zverev se arrepiente por berrinche en Acapulco.

El tenista alemán dijo que se tomará unos días de reflexión y aseguró se disculpó con el juez de silla.

Alexander Zverev sorprendió en el Abierto Mexicano de Tenis 2022 no por su calidad dentro de la cancha, sino por su explosivo temperamento que le hizo golpear con la raqueta la silla donde se encontraba el juez del encuentro de dobles que disputó la noche del martes.

Tras la rabieta fue suspendido y está a la espera de un anuncio sobre una posible sanción económica. El vigente campeón del torneo de Acapulco lamentó su comportamiento, ofreció disculpas al juez de silla y dijo que trabajará para que no vuelva a ocurrir.

“Es difícil poner en palabras cuánto me arrepiento de mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi berrinche hacia él estuvo mal y es inaceptable.

“Estoy decepcionado conmigo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusas. También me gustaría disculparme con mis fanáticos, con el torneo y con el deporte que amo”.

“Como saben, dejo todo en la cancha. Ayer, dejé demasiado. Me tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis actos y en cómo hacer para asegurarme de que no vuelva a suceder algo así. Les pido perdón por decepcionarlos”, publicó Alexander Zverev en sus redes sociales.

La gran sorpresa del Abierto Mexicano de Tenis 2022 ya se dio y ocurrió fuera de la cancha. Los primeros minutos de este miércoles en el torneo que se disputa en Acapulco, la ATP decidió suspender al tenista alemán Alexander Zverev

El tenista alemán casi golpea al juez de silla y perdió el derecho de refrendar su corona en el singles tras su actitud en el juego de dobles.

Zverev, quien perdió la cabeza en la derrota de dobles que sufrió con su compañero Marcelo Melo y se quedó a nada de golpear a un juez de silla.

La pareja de Zverev y Melo cayó ante Helioevaara y Glasspool por parciales de 2-6, 6-4 y 6-10 con lo cual se despidieron del torneo, pero lo peor sucedió cuando el alemán se acercó con el juez y azotó su raqueta hasta en 4 ocasiones contra la silla en la que se encontraba el juez.

