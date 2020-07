El accidente de Albon en Silverstone. Pese a culminar con el segundo tiempo más rápido de las segundas prácticas, Alexander Albon protagonizó un fuerte choque en Silverstone. De cara al GP de Gran Bretaña, cuarta fecha de la temporada de Formula 1, el tailandés perdió el control de su Red Bull y se estampó con las defensas.

Albon, que ha tenido un inconsistente arranque de temporada, volaba en la segunda posición cuando la ‘desgracia’ apareció. Al llegar a la curva Stowe, Alexander perdió la parte trasera de su monoplaza y golpeó la barrera de neumáticos con el lado izquierdo de su RB16.

La sesión debió ser detenida con bandera roja al instante, una neutralización que se prolongó por espacio de diez minutos. El piloto de Red Bull fue trasladado al centro médico del circuito para descartar cualquier lesión.

https://twitter.com/F1/status/1289238643656273931

Pese al accidente, Albon indicó que existen ‘muchos aspectos positivos’ a rescatar de la primera jornada en Silverstone. El tailandés fue el segundo piloto más rápido de los Libres 2, en los que estrelló contra las protecciones del circuito tras perder el control de su monoplaza.

Albon consideró asimismo que como equipo Red Bull “ha dado un paso adelante” y es que su compañero, el holandés Max Verstappen, lideró la primera sesión de entrenamientos libres.

An up-and-down afternoon for @alex_albon

He ended P2 in second practice ⏱

But first came this big collision with the barriers at Stowe 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hV9c0d6I0V

— Formula 1 (@F1) July 31, 2020