Alexa Saldaña campeona defensora comparte liderato.

La III Copa Valle de México, organizada por el Comité Nacional Infantil Juvenil, de la Federación Mexicana de Golf, inició con alta competitividad y grandes retos, lo que Alexa Saldaña, campeona defensora, supo sortear a su favor para colocarse en la parte alta del ranking.

Alexa Saldaña (+4), de Bellavista Golf & Country Club, inició la primera ronda compartiendo el liderato de la categoría estelar, 18 años y menores, con la coreana Seunghyun Kim, de la Academia IJGA; y con María José Barragán, del Club Campestre Morelia.

Este torneo patrocinado por UNIFIN, Conade, TaylorMade, Adidas y Avis, se está jugando en tres campos impactantes. El Club de Golf Vallescondido, Club Campestre Chiluca y Club de Golf La Hacienda.

Los tres son retadores para los 351 jugadores, sin embargo, Alexa juega con la motivación de estar acompañada por su familia. A la que tenía tiempo de no ver, pues radica en Dallas, EUA, para poder entrenar en la Academia Crown Golf.

“Para este torneo me siento muy confiada, me preparé muy bien y estoy muy emocionada. Puede venir toda mi familia a seguirme, los puedo venir a ver porque hace mucho que no los veía, especialmente a mis abuelos”. Dijo Alexa, quien el próximo año incursionará al golf colegial de la NCAA; sobre este tema comentó:

“Firmé el miércoles con la Universidad de Houston, estoy muy emocionada de ir, la coach es muy buena onda. Es un muy buen equipo y yo creo que me la voy a pasar súper bien en la universidad”, compartió la jugadora de Bellavista Golf & Country Club.

Mientras que, en la categoría estelar varonil Alavid Melo (-1), del Club de Golf Xalapa fue quien lideró y el único en terminar abajo de par, en Vallescondido.

Por otro lado, están las nuevas generaciones de jugadores, los que apenas se incorporan al ámbito competitivo, con la ilusión de ir escalando desde el golf infantil. Por ejemplo, Quetzalí León (+1), del Club Campestre El Campanario, quien hoy terminó en el primer lugar de la categoría siete años y menores.

“Las condiciones del campo fueron muy frías, me gustó mucho jugar en La Hacienda y tirar treintas”. Comentó con gran emoción la pequeña campeona, al finalizar su ronda con 37 golpes, uno de sus primeros logros en el ámbito golfístico.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la convocatoria, y con el apoyo de la Política de Reembolsos “Campeones UNIFIN”. Podrán ganar el derecho de representar a México y a la FMG en los torneos internacionales.

El 14th Annual FCG National Championship, el Hilton Head Junior Open (Hurricaine Junior Golf Tour). El AJGA Thunderbird Junior All Star, el AJGA Simplify Boys Championship at Carlton Woods, el Mariah Stackhouse Girls Invitational y el Junior Orange Bowl Golf Championship.

