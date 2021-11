Alexa Saldaña bicampeona de la III Copa Valle de México.

Alexa Saldaña (+9) se corona, por segunda vez consecutiva, en la que es su última Copa Valle de México antes de emigrar al golf colegial de EUA. Con lo que, cierra este año de torneos del Comité Nacional Infantil Juvenil, de la Federación Mexicana de Golf (FMG), entre aplausos y felicitaciones, al ganar el primer lugar de la categoría estelar, 18 años y menores.

“Le estaba pegando bien a las salidas, (el Club de Golf Vallescondido) es un campo muy angosto en donde tus salidas deben ser muy buenas, eso me ayudó; y mi putt estuvo bastante bien. Estuvo muy reñido, la verdad fue un muy buen torneo, con muchos nervios, pero estuvo muy padre, me la pasé súper bien”, comentó la jugadora de Bellavista Golf & Country Club, quien hace unos días firmó con la Universidad de Houston.

Por otro lado, el mejor jugador mexicano de la categoría 18 y menores, en la rama varonil, fue José Antonio Safa (+4), del Club Campestre de Torreón; al colocarse en el segundo sitio. El primer lugar se lo llevó Filip Jakubcik (+2), de República Checa.

Este es el primer torneo del MexGolf Junior Tour 2021/22 en el que gana un golfista extranjero, sin embargo, la competencia ayuda a los jugadores mexicanos a mantenerse en constante fogueo. Algo que el Presidente de la FMG, el Ing. Fernando Lemmen Meyer, ve como un punto muy positivo.

“Estamos muy contentos, sabemos que esto incita a nuestros jugadores a esforzarse más, es una buena preparación para ellos en estos torneos nacionales. Los internacionales nos han manifestado su beneplácito por venir a estos torneos y la competencia aquí con nuestros jugadores es muy buena también para ellos”, explicó el titular de la FMG.

Mientras tanto, en otro de los campos sedes, el Club Campestre Chiluca, el juego fue muy reñido. En la categoría de 15 años y menores, Frank Cabeza, de IJGA La Loma, remontó de manera espectacular, con su ya conocido potente drive y putt acertado. Pasó de estar en el top 10,en la primera ronda, a levantar el trofeo del segundo lugar.

Lista Séptima fecha de la Súper Copa en Monterrey

Guerreros se adelanta en la serie sobre El Águila-Leones

“La verdad, en los últimos hoyosn mi papá me dijo que estaba dentro de la pelea, que realmente sí había chance, y yo en mi cabeza tenía presente que tenía que hacer birdie. Entró el del 13, me sentí muy cómodo y después, de ahí fluyó todo como yo quise que fluyera. Me sentí cómodo con los putts, conecté muy buenos tiros. Ese final me ayudó a remontar”, dijo el juvenil.

Por otra parte, en el Club de Golf La Hacienda, donde se jugaron las categorías más jóvenes, una de las golfistas más pequeñas. Pero más constantes, Artemisa Saucedo (+8), del Club de Golf México, logró el segundo lugar de siete años y menores.

“¡Está muy padre haber ganado el segundo lugar, me encantó! ¡El campo está hermoso! Le dedico este trofeo a mi mamá porque es la mejor caddie que puede existir; a mi hermanita Ainoa, la mejor porra; a mi papá y a mi abuelita”, compartió la pequeña campeona.

Así, con emociones y alta competitividad es como finalizó la III Copa Valle de México, patrocinada por UNIFIN, Conade, TaylorMade, Adidas y Avis.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la convocatoria (por categoría), y con el apoyo de la Política de Reembolsos “Campeones UNIFIN”. Los primeros lugares ganaron el derecho de representar a México y a la FMG en los torneos internacionales.

Alexa Saldaña bicampeona de la III Copa Valle de México.

El 14th Annual FCG National Championship, el Hilton Head Junior Open (Hurricaine Junior Golf Tour), el AJGA Thunderbird Junior All Star. El AJGA Simplify Boys Championship at Carlton Woods, el Mariah Stackhouse Girls Invitational y el Junior Orange Bowl Golf Championship.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen