Alexa Moreno avanza a la final de salto de caballo en Tokio 2020. La gimnasta Alexa Moreno se clasificó a la final de salto de caballo este domingo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y buscará una medalla el próximo 1 de agosto en esta prueba. Con este resultado, Alexa se convirtió en la segunda mexicana que alcanza una final olímpica en gimnasia y la primera desde que lo hizo Denisse López en Sidney 2000.

Estamos en la FINAL DE SALTO! 😎🙌🏻🔥 Veeeeeeengaaaaaa!!! VAMOS ALEXAAAA #MexicoConAlexa — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) July 25, 2021

“Estoy muy feliz de lograrlo, ya en la final haré lo mejor que pueda pero mi objetivo de llegar a la final se logró. Ya no habrá más presión y lo voy a disfrutar mucho. Me ayudó mucho que el caballo fuera el primer aparato de mi rotación, eso me hizo sentirme un poco más relajada y buscar dos buenos saltos”, dijo la nacida en Mexicali, Baja California.

Alexa será la 2da Mujer mexicana en vivir una final Olímpica 🔥🇲🇽🙌🏻 Oficialmente, estamos en la final pic.twitter.com/HdkKgXqeHN — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) July 25, 2021

La mexicana tuvo una puntuación de 14.633 y con eso terminó en la octava posición, suficiente para pelear por la medalla. La estadunidense Simone Biles fue la mejor ubicada en la prueba de salto de caballo con 15.183 puntos y partirá como la gran favorita para llevarse la presea de oro.

Moreno tuvo dificultades a lo largo de su rutina durante la prueba y no avanzó a la final de all-around, a pesar de que se esperaba que lo hiciera. Una errática presentación en la viga de equilibrio la dejó fuera de esta modalidad.

¡ALEXA MORENO A LA FINAL!



La Mexicana clasificó a la final de salto en #Tokyo2020



Será la segunda mujer mexicana en la historia en participar en una final de gimnasia 🇲🇽 pic.twitter.com/sK1pH1YMBX — México en Tokyo 2020 – Enlace a Cancha (@enlaceacancha) July 25, 2021

La bajacaliforniana concluyó en el puesto 83, de 91 competidoras, con 11.066 unidades en esa prueba. En barras paralelas tuvo 12.566 puntos y finalizó en la posición 59, mientras que en su rutina de piso consiguió 12.333 puntos para acabar en el puesto 60.

Rutina de piso completa de la gimnasta Alexa Moreno, fue su última actuación por ahora con una calificación de 12.333 💖#JuegosOlimpicos #MEX pic.twitter.com/5NfXNeGZSn — Updates mexas¡ 🇲🇽 (@updatesmexas) July 25, 2021

Alexa Moreno buscará conseguir una histórica medalla en la prueba de salto de caballo el próximo 1 de agosto.

