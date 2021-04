Alex Smith anuncia su retiro de la NFL. Unos meses después de concretar uno de los regresos más increíbles del futbol americano, Alex Smith anunció su retiro de la NFL. A través de una publicación en redes sociales, el mariscal de campo de 36 años de edad recordó la lesión que lo tuvo al borde de la muerte y mencionó que está listo para dar el siguiente paso en su vida.

OFICIAL: Alex Smith se retira de la NFL.



El QB fue la primera selección global del Draft del 2005 y jugó 16 temporadas para 49ers, Chiefs y Football Team. pic.twitter.com/OKnCiCT4gL — Hablemos de Football (@HablemosFoot) April 19, 2021

“A pesar que me quedan muchas jugadas luego de 16 años de darle todo lo que tengo a este deporte, no puedo esperar para ver qué más es posible. Pero primero, me voy a tomar un poco de tiempo para disfrutar algunos de esos paseos con mi esposa y mis hijos no tienen idea de lo que les espera en el patio trasero”, dijo Smith en un conmovedor video subido a su cuenta de Instagram.

🥺 Así es como Alex Smith anuncia su retiro 👋🏻pic.twitter.com/AQW3jyyyN4 — Tercer Cuarto (@Tercer_Cuarto) April 19, 2021

Asimismo, el mariscal de campo señaló que tras sufrir una brutal lesión de pierna en noviembre de 2018 dudó si podría caminar una vez más al lado de su esposa o jugar con sus hijos.

🚨ÚLTIMO MOMENTO🚨



ℹ️ Tras 16 temporadas, el QB Alex Smith se está retirando de la NFL



👏🏼El Nº1 del Draft 2005 pasó por 49ers, Chiefs y Washington y será recordado por su inspiradora recuperación



📊 Jugó 174 partidos, lanzó para 35,659 yardas y 199 TDs. Además, fue 3x Pro Bowl pic.twitter.com/I1fFUM8Tyf — NFL en 280 (@NFLen280) April 19, 2021

“Hace dos años, estaba atrapado en una silla de ruedas mirando mi pierna arruinada mientras me preguntaba su alguna vez iba a poder caminar con mi esposa de nuevo o jugar con mis hijos en el patio. Ponerme de nuevo un casco era lo que estaba más lejos en mi mente. Me seguía preguntando, ‘¿Todo esto por un juego estúpido?’, pero entonces alguien hizo algo que cambió mi recuperación por completo. Puso un balón en mis manos, no quién fue, pero de pronto me sentí más fuerte, más decidido y lo que alguna vez parecía imposible comenzó a convertirse en mi punto de concentración”, agregó Alex.

Alex Smith anuncia su retiro de la NFL tras 16 temporadas

Smith se despide de la NFL tras 16 temporadas llenas de altibajos y lesiones. El mariscal de campo egresado de la Universidad de Utah fue escogido con la primera selección global del Draft de 2005 por los 49’ers de San Francisco. En 2013 fue cambiado a los Jefes de Kansas City y en 2018 fue movido a Washington.

🚨 ¡De último momento! 🚨



Alex Smith anunció su retiro de la #NFLxESPN.



Una historia de vida y superación… 👏https://t.co/5VqZ2mgJdy pic.twitter.com/Dd2iQygDbr — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) April 19, 2021

En un partido de la campaña de 2018, Smith sufrió una aparatosa lesión de tibia y peroné que acabó con su temporada. El quarterback se perdió toda la temporada de 2019, debido a que desarrolló una serie de problemas en su extremidad que pusieron en riesgo su vida. Finalmente, tras 17 cirugías, Alex regresó a los emparrillados en octubre de 2020 y ayudó a Washington a calificar a la postemporada al reclamar la posición de titular.

ÚLTIMO MOMENTO | El veterano QB Alex Smith se retira de la NFL. El ex pick No. 1 global del 2005 hizo un regreso que nunca será olvidado. Una carrera increíble llega a su fin.



¡RESPETO! ❤️🥺

(vía @JeremySchaap) pic.twitter.com/XD9fVjtyoA — The Holy Roller NFL (@TheHolyRoller49) April 19, 2021

A pesar de su increíble historia y resultados, WFT decidió dejar en libertad en marzo pasado a Smith, quien no encontró una nueva oportunidad en la Liga a través de la agencia libre. El mariscal se despide con un récord de por vida de 99-67-1, 35,650 yardas lanzadas, 199 pases de anotación, 109 intercepciones y un rating de 86.9.

