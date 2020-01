Alex Morgan marca un golazo con cinco meses de embarazo. Cuando el futbol es tu pasión nada te detiene. Pese a estar cerca de convertirse en madre por primera vez, Alex Morgan demostró que el embarazo no es obstáculo para seguir entrenando.

Morgan, de 30 años, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra cómo son sus prácticas de fútbol. En las imágenes, se ve a la futbolista de Orlando Pride haciendo un trabajo de definición y precisión frente al arco. Allí puede observarse que el talento de la delantera, tanto con su pierna derecha como con la izquierda, está intacto.

“She still got it (ella todavía lo tiene)”, escribió la co capitana de la selección de Estados Unidos junto al video se viralizó rápidamente.

La norteamericana no quiere perder el toque pues este año son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Morgan quiere agradar su leyenda. La estadounidense tendrá el tiempo justo para volver a las canchas e ir en busca de una nueva consagración con la camiseta de su Selección.

Morgan anunció su embarazo en octubre de 2019 con una publicación en su cuenta de Instagram. Compartió una serie de fotos para contarle al mundo que espera una hija con su esposo, quien juega en LA Galaxy.

Sigue los pasos de su compatriota

Morgan no es la primera futbolista que se muestra entrenando durante su embarazo. En marzo de 2019, su compatriota y compañera de equipo Sydney Leroux Dwyer realizó una pretemporada, también con cinco meses de gestación. Luego, jugadora volvió a ser noticia cuando hizo su regreso a las canchas a tres meses y un día de haber dado a luz a su hija Roux.

