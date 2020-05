Alex Morgan goleadora de Estados Unidos ya es madre.

La jugadora del Orlando Pride y la Selección Femenil de los Estados Unidos dio a luz a la pequeña Charlie Elena Carrasco.

Es dos veces campeon mundial, además de contar con una medalla olímpica,pero el 7 de mayo sin duda será uno de los días más memorables en la vida de Alex Morgan.

“Alex Morgan no planeó un aplazamiento olímpico o la realidad de dar a luz en medio de una pandemia mundial. Pero ella ya está buscando el próximo objetivo”.

La delantera estadounidense anunció el nacimiento de su hija Charlie, a quien le dio la bienvenida con la siguiente leyenda.

“A las 11:30 a.m. el 7 de mayo, pesando ocho libras y 5 onzas, Charlie Elena Carrasco hizo su grandiosa entrada al mundo”.

“Nos hizo esperar más de lo esperado, pero debí haber sabido que lo haría a su manera. Mi super bebé lunita”, escribió.

Las felicitaciones no se hicieron esperar, ya que jugadoras como Malorie Pugh, Sydney Leroux y Lindsey Horan expresaron su amor y felicidad en los comentarios.

Morgan anunció su embarazo en octubre del 2019, poco después de conseguir su segunda Copa del Mundo.

Había estado entrenando duramente para prepararse físicamente para Tokio 2020.

