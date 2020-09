Alex Morgan firma con Tottenham femenil de la Premier.

El Totteham Hotspur femenil anunció el fichaje bomba de la estrella estadounidense, Alex Morgan, durante la mañana de este sábado para reforzar el equipo durante la temporada 2020/2021 de la Premier League.

La jugadora llegará procedente del Orlando Pride para buscar minutos de juego en búsqueda de retomar su nivel futbolístico después de ser mamá y hacerse de un lugar dentro de la selección nacional de Estados Unidos y participar en los próximos Juegos Olímpicos, Tokyo 2020.

La doble campeona del mundo ganó además una medalla de oro olímpica en Londres 2012 y posee 169 partidos internacionales en los que marcó 107 goles.

El fichaje está pendiente de la obtención del pasaporte para Morgan, que hasta este momento militaba en el Orlando Pride desde 2016.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the signing of two-time @FIFAWWC winner Alex Morgan! 🤩🙌

La futbolista, que vestirá el dorsal 31, ya tuvo una aventura europea en 2016, cuando estuvo cedida en el Olympique de Lyon, con el que ganó la Champions League.

Morgan regresó a las canchas en agosto tras el nacimiento su hija Charlie el 7 de mayo. Ya que el Orlando Pride sólo va a competir en cuatro encuentros competitivos es como será una de las importaciones más importantes del futbol femenil en Inglaterra.

No será la única, pues en el verano Shelina Zadorsky y Alanna Kennedy también llegaron al Tottenham procedentes del Orlando Pride bajo contrato de préstamo.

2020 is the year of the unexpected, but next up — the first stamp on Charlie's passport. #COYS @SpursWomen pic.twitter.com/EkGnmFaQBN

— Alex Morgan (@alexmorgan13) September 12, 2020