Alex de Alba de Canel´s feliz por ganar la Challenge.

Alex de Alba de Canel´s, sumó su primer triunfo de la temporada en la carrera de Challenge disputada en Aguascalientes, luego de un cierre frenético con la ponchadura en el auto de Noel León de Alessandros que buscaba su cuarta victoria consecutiva.

El potosino dijo. “Lo siento por Noel, porque hizo una carrera tremenda, pero nosotros lo buscamos a lo largo de toda la carrera y afortunadamente lo conseguimos”, aclaró Alex.

Además “fue muy difícil llegar al final. Fui presionando toda la carrera, pero el plan del equipo fue el que le ayudó para obtener la victoria”, concluyó.

Sin duda un excelente resultado para Rodrigo Rejón de Commscope que cruzó la meta segundo. Y dejó en claro que fue una gran tarde para el equipo, por el segundo lugar de Abraham.

Mientras que la tercera posición de los Challenge la obtuvo Andrik Dimayuga de Grupo Virdi-Hyundai Electronics, que realizó una de las mejores carreras de la temporada y comentó que es el comienzo de muchas tardes como esta.

El piloto Canel`s, Ricardo García Jr, que no había ganado esta temporada en la NASCAR Peak, tomó el liderazgo del campeonato después de ganar la cuarta fecha que se corrió en el Óvalo Aguascalientes Mèxico.

Finalmente “mi última victoria había sido en Querétaro el año pasado pero no supo como esta, porque no había público. Si bien por las restricciones que hay con la pandemia no se pudo llenar el autódromo, no hay mejor reconocimiento que cruzar la meta ante los aficionados”, dijo Rubén.

