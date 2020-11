Alex Cora regresa a los Medias Rojas de Boston. Menos de nueve meses después de haber sido despedido por los Medias Rojas, Alex Cora regresó al dugout de Boston. Este viernes, los campeones de la Serie Mundial confirmaron el regreso del boricua por las próximas dos temporadas, con una opción para extender su contrato por otros dos años.

Cora dejó Boston en febrero, después de que se conociera su participación en el escándalo de robo de señales que implementaron los Astros de Houston entre 2017-2018. El puertorriqueño y el equipo acordaron que lo mejor en ese momento es que no continuara al frente de los Medias Rojas.

The #RedSox today announced that Alex Cora has been hired as the team’s manager. pic.twitter.com/dsE7J4lqfi

Unas semanas más tarde, las Grandes Ligas suspendieron por un año a Cora, tras revelarse que fue una de las mentes maestras detrás del uso de la tecnología para descifrar los lanzamientos de los pícheres rivales en 2017, cuando fungió como entrenador de banca de A.J. Hinch.

Ante la súbita salida de Cora, los Medias Rojas nombraron a Ron Roenicke como su mánager para la temporada 2020, sin embargo, el entrenador tuvo un año terrible junto con el equipo. Boston terminó en el último lugar de la división del este de la Liga Nacional con récord de 24-36 y se perdió por segundo año consecutivo los playoffs.

Source: Alex Cora agrees with the Red Sox for 2 years and options for another two years.

Fuente: Alex Cora y Red Sox acuerdan contrato de dos años, con opciones para otras dos temporadas.https://t.co/HH89GrYTIi

— Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) November 6, 2020