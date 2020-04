Alex Cora es suspendido un año por Grandes Ligas. Después de semanas de investigaciones, las Grandes Ligas dieron a conocer el resultado acerca del sistema que presuntamente usaron los Medias Rojas de Boston en 2018 para robar señales de sus rivales. En un documento extenso, Rob Manfred, comisionado, concluyó que ni el ex manager del equipo, Alex Cora, ni la mayoría de los jugadores estaban al tanto de este esquema liderado por J.T. Watkins, operador del sistema de repeticiones del club.

BREAKING: #RedSox penalties: *Loss of 2020 2nd-round pick. *Ban of replay operator J.T. Watkins through 2020 playoffs and from doing same job in ‘21. *Ban of Alex Cora through ‘20 playoffs, but only for conduct with #Astros. Story with @EvanDrellich: https://t.co/6Ysn9hsRFa — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) April 22, 2020

A pesar de esto, el mandamás de la MLB decidió despojar de una selección de segunda ronda del Draft 2020 a los Patirrojos; así como suspender sin derecho a pago por un año a Watkins. Del mismo modo, aunque no encontró culpable a Cora, Manfred suspendió por todo 2020 al otrora manejador de Boston por su participación en el sistema de robo de señales detectado y comprobado en Houston durante 2017 y 2018.

BREAKING NEWS: Commissioner Rob Manfred found NOTHING on Alex Cora, the front office or the players in the Red Sox investigation. — Boston Strong (@BostonStrong_34) April 22, 2020

“Encuentro que J.T. Watkins, el operador del sistema de reproducción de video de los Medias Rojas, al menos en algunas ocasiones durante la temporada regular de 2018, utilizó la señal de los juegos en la sala de revisión, en violación de las regulaciones de MLB, para revisar la secuencia de señales que había dado a sus jugadores antes del juego”, se puede leer en una parte del reporte.

Alex Cora banned for a year, but only for what happened in Houston. Nothing to do with anything Red Sox related. The 2018 Red Sox are basically cleared of any serious wrongdoing AKA Alex Cora is coming back in 2021. https://t.co/2nhyy2523n — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) April 22, 2020

Asimismo, Manfred diferenció los esquemas utilizados tanto en Houston como en Boston y encontró que el rol de Watkins no era tan activo en las Medias Rojas, como el de varios peloteros durante 2017 y 2018 en los Astros, en donde se golpeaba un bote de basura para revelar al bateador el lanzamiento que recibiría.

“Me parece que a diferencia de la conducta de los Astros de Houston en 2017, en la que los jugadores comunicaban al bateador desde el área de la cueva en tiempo real el tipo preciso de lanzamiento a punto de ser lanzado, la conducta de Watkins, por su propia naturaleza, fue mucho más limitada en alcance e impacto”, agregó el comisionado.

Breaking: MLB strips the Red Sox of their 2nd-round pick and suspends the team’s replay operator for 1 year. Alex Cora will be suspended for the 2020 season for his role in the Astros’ sign-stealing case. https://t.co/wvvUt8ABEE pic.twitter.com/uwvfe3jLk4 — SportsCenter (@SportsCenter) April 22, 2020

Por último, Rob Mafred aseguró que no encontró culpabilidad en Alex Cora, su cuerpo de asistentes; en la gerencia del equipo y en la mayoría de los jugadores, al señalar que J.T. Watkins actuaba por su cuenta.

Red Sox receive penalty from sign-stealing investigation Boston will forfeit its 2020 2nd-round pick, Alex Cora banned through 2020 playoffs for conduct with Astros, per @Ken_Rosenthal, @EvanDrellich pic.twitter.com/dOnioH3FUg — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) April 22, 2020

“No encuentro que el entonces dirigente Alex Cora, el cuerpo técnico de los Medias Rojas, la oficina central de los Medias Rojas o la mayoría de los jugadores en los Medias Rojas del 2018 sabían o deberían haber sabido que Watkins estaba utilizando videos en el juego para actualizar la información que él había mostrado en su análisis previo al juego”, comentó.

Former Red Sox manager Alex Cora will be suspended through the end of the 2020 season, though that penalty is for his actions with the Houston Astros and not his time as Red Sox manager. All in all, Boston escapes significant discipline and Cora gets same penalty as Hinch/Luhnow. — Jeff Passan (@JeffPassan) April 22, 2020

Con esto se pone fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia del beisbol de Grandes Ligas. Tanto Houston como Boston fueron señalados de sacar ventaja de sus rivales con la ayuda de equipos tecnológicos. Debido a esto, tres managers perdieron su trabajo, así como el gerente general de los Astros.

