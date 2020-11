Alex Cora es presentado por los Medias Rojas de Boston. Los Medias Rojas de Boston presentaron este día en una conferencia de prensa virtual a Alex Cora como su nuevo mánager. El boricua regresa a este puesto después de servir una suspensión de una temporada por su participación en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston en 2017, cuando fungía como entrenador de banca.

Tras conocerse que había sido uno de los autores intelectuales del uso de la tecnología para descifrar las señales de los pícheres rivales, Cora y Boston acordaron separar sus caminos a principios de 2020.

“Ha sido un año difícil. Pasar tiempo con mi familiafue genial este año. Pero como lo he dicho anteriormente, estaba pasando tiempo en mi casa por las razones equivocadas. Por eso quiere disculparme. Me merezco lo que pasó este año. Es algo de lo que no estoy orgulloso, pero pasé por todo el proceso con la Oficina del Comisionado y el departamento de investigaciones. Al final tuve mi castigo y lo cumplí”, expresó Cora sobre su suspensión.

Alex Cora fue contratado por los Medias Rojas en 2018, después de que ganara la Serie Mundial con Houston, y en su primer año impuso una marca de franquicia con 108 triunfos en temporada regular. Boston no detuvo su marcha hasta levantar el título de las Grandes Ligas, al vencer en cinco juegos a los Dodgers de Los Ángeles.

Fuente: Alex Cora y Red Sox acuerdan contrato de dos años, con opciones para otras dos temporadas.https://t.co/HH89GrYTIi

