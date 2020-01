Alex Castro es el nuevo refuerzo de Cruz Azul

Javier Hernández considera “galácticas” a las Chivas. Javier Hernández reconoció el esfuerzo de la directiva de Chivas por contratar jugadores de gran nivel para este Clausura 2020 y aseguró que el equipo se ha ganado el mote de “Galácticas”, debido a las figuras que llegaron a la institución.

Javier Hernández: "Chivas a aspirar al título, sin duda" pic.twitter.com/KZXR3Xdwvm — Enrique González (@kikegd96) January 24, 2020

“Creo que Chivas ahorita está bien, y aunque se les diga como burla las ‘Chivas Galácticas’, yo sí las veo así, están muy bien representadas, ningún jugador hace falta y van a aspirar al título sin ninguna duda, y nosotros como aficionados los vamos a apoyar mucho”, declaró el Chicharito en entrevista con ESPN.

El jugador recién llegado a Galaxy de Los Ángeles destacó el momento que vive Guadalajara tanto en la cancha como en su directiva. “Están muy bien reforzadas, dirigidas y administradas con la directiva”.

#RadioBanana Amaury Vergara, presidente de las Chivas, no oculta sus deseos de volver a ver a Javier Hernández en su equipo. En entrevista con la cadena ESPN, Amaury sentenció que quisiera tener al delantero y verlo retirarse donde comenzó su carrera. pic.twitter.com/qhT0cBGcLZ — Radio Banana (@RadioBanana4) January 24, 2020

Javier Hernández considera “galácticas” a las Chivas por sus contrataciones

Por otra parte, Hernández Balcázar habló por primera vez sobre los pocos intentos que realizaron las Chivas para ficharlo de vuelta. El máximo goleador de la Selección Mexicana expresó que no se sorprendió ante la falta de interés del Rebaño Sagrado de contratarlo y resaltó que fue una señal de que el equipo respetó su proceso en el balompié europeo.

“Solo una vez se me ha acercado Chivas. Una. Y fue antes del Mundial… hablé con Almeyda y me quería quedar seis meses más en Europa”, Javier Hernández. pic.twitter.com/Y2DdASEfut — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) January 23, 2020

“No es que me sorprenda (que no lo hayan buscado) y es la institución de mi vida y siempre lo será, pero el que no me buscaron tanto lo veo como una valoración y una admiración hacia mí porque respetaron mi proceso y supieron de ese sueño europeo que yo buscaba”, declaró Javier Hernández.

“Nunca me ofrecieron jugar en Chivas”, Javier Hernández. pic.twitter.com/lEK99AnUby — Impacto Deportivo (@impactoimer) January 23, 2020

Del mismo modo reveló que fue tentado por el ex entrenador de los Rojiblancos, Matías Almeyda, y aseguró que el no haber regresado al continente americano con Chivas no es motivo para criticar a la directiva tapatía.

“Lo mismo cuando me buscó (Matías) Almeyda, él jugó mucho tiempo en Europa y sabía todo lo que representaba. Yo no lo veo como algo para que se le critique a la directiva”, señaló.

¡LO BUSCARON! 😱😱 Javier Hernández confesó que antes del mundial, #Chivas lo busco para que se sumará al rebaño y que Almeyda habló con él ¿Te hubiese gustado verlo con el “Rebaño Sagrado” de Almeyda? pic.twitter.com/KKTrcmRMie — Community Sports (@csportsag) January 24, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.