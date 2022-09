Alex Albon sufre complicaciones tras cirugía por apendicitis

El piloto de Fórmula 1 Alex Albon sufrió una complicación luego de que fuera sometido a una cirugía por apendicitis durante el fin de semana.

De acuerdo a la información oficial dada por su equipo, Alex Albon fue sometido a una operación laparoscópica.

Tras la cirugía, Alex Albon sufrió de complicaciones con la anestesia.

Esto provocó que el piloto de Williams tuviera que ingresar a Terapia Intensiva.

En las siguientes horas logró recuperarse por lo que le fue removida la ventilación mecánica y su evolución ha sido satisfactoria.

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!



Negatives:

– Missing out on what looks like a strong weekend for us

– Pain



Positives

– Weight reduction for Singapore

– Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W