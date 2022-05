Alessandros Racing con más fuerza a Querétaro.

Todo está listo para que el equipo Alessandros Racing llegue a Querétaro para disputar la segunda fecha de NASCAR México Series los días 7 y 8 de mayo con alineación completa en el Autódromo Ecocentro, sede en donde el público volverá a las tribunas tras dos años sin poder hacerlo.

Con alineación completa y en busca de sus primeros triunfos y podios del 2022, es como Alessandros Racing arriba a la segunda fecha del calendario del campeonato de autos stock más importante de Latinoamérica.

NASCAR México Series, presentando por primera ocasión en la naciente temporada, calificación para todas sus categorías en la jornada sabatina, además de carreras pactada en Trucks México Series a 70 giros con un “Stage” programado. Mientras que la competencia estelar tendrá una duración de 140 vueltas o 100 minutos, con la bandera verde inicial 15 minutos antes del mediodía.

Rubén Rovelo es el representante en NASCAR México, en donde quiere cosechar un resultado importante a bordo del auto #28 Alessandros Racing – Grupo Andrade – Grupo Espinosa – SYMETRY – Grupo Fipresta – ACE Publicidad – L’ Agence Model – Global Jet Set – Grupo Valtame- Bank Nano, esto luego de tener un positivo Top-10 en Chiapas.

“El inicio no fue el que esperábamos, pero se ha trabajado durante este tiempo para llegar fortalecidos en todos los aspectos a Querétaro, una pista que se conoce bien y en la que todo el equipo seguramente podrá mejorar para ir dando rumbo a esta temporada”, expresó Rovelo.

En Nascar Challenge Aarón Cosío con el auto #62 Alessandros Racing – Grupo Andrade – Grupo Espinosa – SYMETRY – Grupo Fipresta – ACE Publicidad – L’ Agence Model – Global Jet Set – Grupo Valtame – Bank Nano, llega a una pista en donde ya ha triunfado y sumado podios en otras categorías, lo cual representa una motivación extra para su segunda carrera del año.

“Muy motivado de regresar a Querétaro, es una de mis pistas favoritas. En las camionetas tuve una victoria y 3 segundos lugares. La verdad es una pista que se me da y me gusta bastante. He trabajado mucho en la confianza y en la adaptación del auto, el equipo no ha bajado la guardia y ha trabajado al doble para conseguir en esta competencia el resultado deseado”, comentó Cosío.

Por su parte, en Trucks México Series, Eduardo Delgado será el encargado de llevar a buen puerto la camioneta #62 Alessandros Racing. – Grupo Andrade – Grupo Espinosa – SYMETRY – Grupo Fipresta – ACE Publicidad – L’ Agence Model – Global Jet Set -. Grupo Valtame- Bank Nano, con el claro objetivo de seguir acumulando kilómetros, experiencia y encontrarse paso a paso con los resultados importantes.

“El objetivo sigue siendo terminar la carrera sin mayores complicaciones. Pero también buscaré meterme en el Top-10, continuar con mi curva de aprendizaje para evitar cometer errores que nos pueden costar mucho”.

En la camioneta #11 Alessandros Racing – Grupo Andrade – Grupo Espinosa – SYMETRY – Grupo Fipresta – ACE Publicidad – L’ Agence Model – Global Jet Set – Grupo Valtame – Bank Nano, Andrea Lozano querrá dar vuelta a la página tras un duro fin de semana en Chiapas, para tener su primera carrera en la categoría de desarrollo más importante de nuestro país.

“Fue un inicio muy duro, un golpe que me motivó para trabajar con mayor fuerza. Me he preparado en todos los aspectos, tanto físico, mental, y deportivo, para llegar a esta fecha con lo necesario para hacer un buen papel. Sin presionarme, con el objetivo de salir a acumular experiencia”, dijo Andrea.

El óvalo del Autódromo Ecocentro y sus 1,275 metros de longitud, reciben a la Escudería Alessandros Racing con la segunda fecha de NASCAR México Series, los días 7 y 8 de mayo.

