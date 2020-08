Alejandro Viniegra, la joya brasileña que jugará para México. Con miras al futuro, México convenció a una de las joyas de la cantera del Cruzeiro para defender los colores aztecas. Alejandro Viniegra, quien cuenta con la nacionalidad mexicana debido a su padre, fue convocado por la Selección Nacional Sub-20 que tendrá concentración virtual del 17 al 20 de agosto.

Viniegra nació en San Paulo el 13 de febrero de 2002 y toda su vida la ha desarrollado en el país carioca. Sin embargo, cuenta con la nacionalidad mexicana, quien por cuestiones laborales radica en Brasil.

Debido a sus buenas actuaciones con el Cruzeiro, el cuerpo de caza talentos del Tri Sub-20 lo detectó y lo invitó a una convocatoria.

“Recibí ahora un poco la noticia. Estoy muy contento por la oportunidad. Mi papá es mexicano y parte de mi familia también es de allá. Tengo una relación especial con el país”, declaró en Alejandro en entrevista con ESPN.

El juvenil aceptó la convocatoria del TRI debido a la relación especial con México gracias a su padre. Alejandro Viniegra entrenará desde casa por no correr riesgos de contagio por COVID-19 al igual que el resto de los elementos convocados.

Alejandro debutó con el primer equipo del Cruzeiro en 2018 con tan solo 16 años de edad. Con la ‘Canarinha’ Sub-16 suma tres partidos en dicha categoría además fue considerado para formar parte del cuadro Sub 17 que se coronó ante México en el Mundial en el cual Brasil fue sede.

Alejandro Santana Viniegra, 18 year old Brazilian-Mexican striker from @Cruzeiro, has been called up to the Mexican #U20 national team for a virtual session

Santana Viniegra made his first team debut two years ago just a day short of his 16th birthday#MXProspects #ElTriEng pic.twitter.com/bQA43bX5XO

— Mexican Prospects (@MXProspects) August 14, 2020