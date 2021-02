Alejandro Rodríguez asegura que Tigres representa a México. Ante las polémicas declaraciones que realizó hace unos días Nahuel Guzmán, Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres, aseguró que el club representa a México en el Mundial de Clubes. Asimismo, el directivo señaló que los Universitarios también representan a la Concacaf, tras ganar su primer título de la Liga de Campeones de esta confederación.

"Tigres es el representante de la Concacaf; también representamos a todo México"



El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, salió ante los medios desde Qatar para tranquilizar la presión sobre el equipo asegurando que no hay censura a los jugadoreshttps://t.co/dPdS1hmEzf pic.twitter.com/6PqSjwLGsa — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 2, 2021

“Este es un Mundial de Clubes y viene el representante de cada una de las confederación, es el Palmeiras de la Conmebol y Tigres es representante de la CONCACAF y para nosotros significa también que estamos en cierta manera representando a todo México”, declaró el Ingeniero Rodríguez.

Afirma el presidente de Tigres, Alejandro Rodriguez, que el equipo en el Mundial de Clubes está representando a Mexico.



Pide buena vibra a los aficionados que no le van a Tigres. @_LASNOTICIASMTY pic.twitter.com/PtGeiJo95y — 🗣 René (@ReneFdz) February 2, 2021

Además, el presidente de los Felinos señaló su deseo que el equipo sea apoyado por todos los aficionados del balompié mexicano durante su participación en este torneo. “Por eso, nos gustaría que no sólo los aficionados incomparable, sino todos aquellos que no son aficionados a Tigres le echen la buena vibra al equipo”.

Acerca de la polémica declaración de Nahuel, quien dijo que no representarán a nadie “que se quiera colgar de sus tetas”, el Ingeniero indicó que probablemente se malinterpretó la palabra empleada por el portero del equipo y añadió un contexto lingüístico sobre la expresión del argentino.

📹🎙️ Conferencia de prensa del 2 de febrero, con nuestro Presidente Alejandro Rodríguez.#TigresEnQatar 🇶🇦#EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 2, 2021

“Es una palabra que realiza relacionada a la lactancia y alimenta las situaciones de forma negativa, siempre busco el ángulo constructivo, que te haga crecer y no el que te haga más chiquito. No es por justificar, pero es el tipo de palabras que utilizan en diferentes culturas que en otro contexto se pueden considerar no aprobado y en otras es algo normal”, concluyó.

Alejandro Rodríguez responde a las críticas que se ha llevado Tigres



"Ojalá que la gente reflexione y se quite de situaciones extremas de querer que le vaya mal a alguien por el solo hecho del color de la camiseta o de defender a un equipo"@ASMexico pic.twitter.com/FNtndQozhp — Edgar Martinez (@garymtzjr) February 2, 2021

Los Tigres debutan en los cuartos de final del Mundial de Clubes ante Ulsan Hyundai el jueves. En caso de vencer a los coreanos, los Felinos se medirán en las semifinales del certamen ante Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores.

