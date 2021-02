Alejandro Rodríguez afirma que Tigres va por el título del Mundial de Clubes. Tigres disputará el jueves el partido más importante de su historia, cuando se mida ante Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes. Ante esta oportunidad histórica, Alejandro Rodríguez, presidente de los Universitarios, mostró su ilusión por obtener el campeonato y hacer una buena representación de México y la Liga Mx.

#Qatar2020 | 🗣 "VAMOS CON TODO"



El presi de #Tigres, Alejandro Rodríguez, consideró que tienen con que darle pelea al #BayerMúnich en la Final del #MundialdeClubes.



👉 Los felinos saldrán al campo con todo y por todo, soltó el directivo.



📲 https://t.co/QxdZTibu1J pic.twitter.com/VVgDvOhtXi — ONCE Diario (@oncediariomx) February 10, 2021

“Esperemos que ahora sí se dé el resultado y con esa mentalidad, siempre superándonos y lograr aunque de escalón en escalón lo mejor para Tigres y representar bien a la Liga MX y a México”, declaró el directivo en entrevista con ESPN.

"NO ESTAMOS ASUSTADOS"#AgendaFOXenCasa



Alejandro Rodríguez insistió la confianza que tienen los Felinos para la Final del #MundialdeClubesxFOX @MarianaVDL @ruubenrod @lmsauret



"Tigres tiene muchas posibilidades de ganar, es más, le va a ganar al Bayern Munich" 😏 pic.twitter.com/s8TbSFN9LI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 10, 2021

El Ingeniero, como es conocido el presidente del club, aseguró que la mentalidad de los jugadores es la de “competir para ganar” e indicó que siempre se debe aspirar a lo “máximo”.

“La mentalidad es una, si ya le entraste, pues éntrale para ganar y no nada más para competir, porque con esa mentalidad uno se queda en la medianía y hay que aspirar a lo máximo, a veces se logra y a veces no, por eso la palabra fracaso no la uso. Algunos van a decir que estuvieron en la Libertadores y no le ganaron a River Plate, fracasaron, estuvieron en la final del Mundial de Clubes ante Bayern Munich y no le ganaron, fracasaron, pues no, pero luchamos, batallamos y no se dio el resultado”, añadió.

"NADIE NOS HA PEDIDO QUE REPRESENTEMOS A MÉXICO, PERO NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE SER UN EQUIPO MEXICANO"#FSRadioEnCasa Así se refirió Alejandro Rodríguez a la polémica acerca de si Tigres representa al balompié mexicano o no en el #MundialdeClubesxFOX pic.twitter.com/ibxCACAzD3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 9, 2021

Los Tigres buscarán el título del Mundial de Clubes el jueves a medio día ante Bayern Múnich. Los Felinos ya lograron la mejor actuación de la historia en este torneo para un club de la Liga Mx y de la Concacaf.

