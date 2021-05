Alejandro Irarragorri busca expandirse a LaLiga o la Premier League. Alejandro Irarragorri ha sido uno de los impulsores de una posible fusión entre la Liga Mx y la Major League Soccer (MLS), sin embargo, sus esfuerzos no se quedan ahí. El presidente del Grupo Orlegi, que es propietario de Santos, Atlas y Tampico-Madero en México, confesó que busca expandirse a LaLiga o la Premier League en el futuro.

¿GRUPO ORLEGI EN EUROPA? 🚨



"En entrevista exclusiva con Alejandro Irarragorri, fundador de Grupo Orlegi, la organización mexicana quiere añadir un equipo de la Premier League a su estructura multiclub…"



– vía: @SkySports (🇬🇧)



— Sentimiento Guerrero. (@SentimientoG1) May 12, 2021

“¿Volteamos a la Liga de España? Sí, constantemente. ¿Lo hacemos con la Premier League? Definitivamente, hacia eso apuntamos, veamos cómo se da todo en el futuro. Hay muchos ejemplos buenos de un propietario con múltiples clubes, pero creo que no hemos visto los verdaderos alcances de una sinergia deportiva”, dijo Irarragorri en entrevista con Sky Sports.

— José Juan Vázquez (@josejuangelmx) May 12, 2021

El dueño de Guerreros y Zorros en la Liga Mx reveló que el futbol no es el “mejor de los negocios”, pero aseguró que forma parte de él debido a al impacto social que tiene.

Alejandro Irarragorri busca expandirse a LaLiga o la Premier League, aunque asegura que el futbol no es el mejor negocio

“El futbol no puede escapar de sus orígenes, de la responsabilidad que se tiene con la comunidad, tienes su corazón en las manos. Esa es la única razón por la que estoy en el futbol porque no es el mejor de los negocios, pero sí es la mejor forma de transformar comunidades y la vida de esas personas. Hay negocios más rentables y fáciles, pero no muchos te permiten alterar para bien la vida de alguien como el futbol”, añadió.

De parte de toda la Academia del Fútbol Mexicano, le deseamos un feliz cumpleaños al Presidente del Consejo de Administración de @Orlegi_Sports, Alejandro @Irarragorri.



— Atlas FC (@atlasfc) May 12, 2021

Actualmente, Santos tiene una sociedad comercial y deportiva con Celtic de Glasgow, equipo de la Liga de Escocia, y fue el primer paso hacia la internacionalización del club y del proyecto de Orlegi.

