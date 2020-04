Alejandro Irarragorri arremete contra Jesús Martínez. A través de una larga carta publicada en sus redes sociales, Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi (propietario de Santos y Atlas), explicó su decisión de apoyar la abolición del ascenso-descenso en la Liga Mx; así como su voto a favor de desaparecer al Ascenso Mx para dar paso a una ‘Liga de Desarrollo’.

Sin embargo, la parte más interesante de su misiva fue en la que señala a Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca (propietario de los Tuzos y de León), de filtrar información a los medios de comunicación y de inculparlo por la implementación de estas drásticas medidas.

Irarragorri invitó, en una especia de reto, a debatir cara a cara a Martínez. Asimismo, le pidió que deje de “operar por atrás” y le solicitó que se alinee con lo respaldado por otros sietes equipos de la Liga Mx.

Alejandro Irarragorri arremete contra Jesús Martínez y reta a debatir cara a cara

“Jesús (Martínez), el día que quieras debatir seriamente, abiertamente y de frente, encantado de hacerlo, pero ya basta de operar por atrás. Sólo dime el lugar y la hora y ahí estaré. Por favor mide las consecuencias que tiene alimentar rencores y manipular la pasión de las aficiones en el entorno actual que vivimos. Te invito a adherirte a lo que la mayoría decide en votación en la mesa”, expresó el directivo.

De los dimes y diretes entre Jesús Martínez y Alejandro Irarragorri, cuanta razón tiene el directivo del Pachuca al reconocer la mala planeaciòn del fútbol mexicano.

Desde hace algún tiempo, Alejandro Irarragorri y Jesús Martínez tienen una rencilla que comenzó tras las negociaciones que lideraron los directivos de clubes para negociar el nuevo contrato por los derechos televisivos de la Selección Mexicana, los cuales finalmente permanecieron por ocho años más con Televisa.

Este no ha sido el único pleito abierto de este dirigente en la Liga Mx. Desde hace un par de años, el ex propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, ha acusado a Alejandro Irarragorri de haberlo defraudado al venderle un jugador lesionado. Además, el empresario orizabeño declaró que el presidente de Grupo Orlegi orquestó en la Federación Mexicana de Futbol para que su reclamo no procediera al falsear algunos documentos médicos.

