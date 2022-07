Alejandro Cárdenas Rifka con cierre dorado en atletismo.

Gana medalla de oro en los 200 metros planos Sub 18.

Veracruz cierra con tres oros, cinco platas y siete bronces.

Mejor cierre no pudo haber tenido Veracruz en la segunda etapa del atletismo de los Nacionales CONADE 2022, en donde Armando Alejandro Cárdenas Rifka ganó la medalla de oro en los 200 metros planos Sub 18 varonil, para de esta manera concluir la delegación con un saldo de tres oros, cinco patas y siete bronces para un total de quince preseas en el Estadio “Héroe de Nacozari”. En Hermosillo, Sonora.

El velocista veracruzano Armando Alejandro Cárdenas Rifka cumplió con las expectativas trazadas en él, para realizar una prueba espectacular y demostrar que es fuerte en los 200 metros planos, en donde cruzó la meta con un tiempo de 21.78 segundos para quedarse con el primer lugar.

Armando Alejandro, estuvo apoyado desde las gradas por sus padres los olímpicos Romary Rifka González (poseedora del récord nacional en salto de altura) y Alejandro Cárdenas Robles (medallista mundial en 400 metros), quien junto con su familia sonorense, alentaron en todo momento la prueba de su hijo en esta sede de Hermosillo.

La plata fue conseguida por Jonathan Padilla de Michoacán con 21.70 segundos, así como el bronce por Rafael Buelna de Sonora con 22.07 segundos.

“ Me siento bastante contento, sentí que todo el plan de esta prueba de los 200 metros salió con éxito, fue una estrategia bien ejecutada para ganar. Estaba todo dentro de lo planificado, aunque sabíamos que sería una prueba dura pero al final se logró el resultado”, indicó.

Agregó “la estrategia era que al final cerrara duro y así lo hice. Esta medalla se la dedico a mis abuelos, a mis papás que estuvieron aquí apoyándome, a todos los que han estado conmigo”.

El medallista de oro reveló que asistirá al Nacional Juvenil de Querétaro y con ese evento concluirá su temporada del 2022.

LA PLATA

El veracruzano Kevin Gael Ruiz López aportó la medalla de plata en la prueba de Salto de Longitud categoría Sub 18 varonil, en donde registró una marca de 6.54 metros para subirse al podio de los ganadores.

La medalla de oro fue para Sonora con Pablo Iván Félix con 6.87 metros y el bronce para Luis Fernando Rosas de Chihuahua, quien registró 6.51 metros.

LOS BRONCES

Veracruz también ganó medallas de bronce en esta última jornada del atletismo en las categorías Sub 18 y Sub 20, en donde se volvió a subirse al podio en una prueba de Relevos 4×400 metros Sub 18 Femenil, en donde se logró el metal de bronce en una espectacular prueba que se realizó bajo un aguacero que azotó sobre la pista del Estadio “Héroe de Nacozari” en Sonora.

Jazmín López, Arminda Estefanía Ibarra, Camila Itzel Pérez y Vianey del Carmen Santos, fueron las integrantes de este relevo veracruzano que cruzó la meta con un tiempo de 4:05.82 minutos para de esta manera regresar el estatus de medallista a Veracruz luego de siete años de no ganar una medalla en relevos en este certamen.

También se ganó bronce en lanzamiento de disco categoría Sub 18 Femenil, en donde la veracruzana María Elena Hernández Montero registró una marca de 40.12 metros para subirse al podio.

Asimismo, en la prueba de lanzamiento de martillo Sub 20 femenil, Deborah Belén Rosado Cruz, hizo lo suyo para quedarse con el bronce y una marca de 53.52 metros. Ambas atletas entrenadas por el profesor Bartolo Garrido Casanova.

Baja California fue el campeón nacional de atletismo en esta etapa con 13 oros, 11 platas y 8 bronces con un total de 32 preseas. Querétaro en segundo lugar con 9 oros, 2 platas y 2 bronces para un total de 13 preseas. El tercer lugar fue Sinaloa con 7 oros, 4 platas y 3 bronces para un total de 14 medallas.

RESULTADOS

1º Alejandro Cárdenas Rifka 200 metros planos Sub 18 21.78 segundos

2º Deborah Belén Rosado Cruz Lanzamiento Martillo Sub 20 53.52 metros

2º Kevin Gael Ruiz López Salto de Longitud Sub 18 6.54 metros

3º María Elena Hernández Montero Lanzamiento Disco Sub 18 40.12 metros

3º Relevos 4×400 metros Sub 18 Femenil 4.05.82 minutos

4º Relevos 4×400 metros Sub 18 Varonil 3.26.47 minutos

5º Yahir Sánchez 200 metros planos Sub 20 22.62 segundos

12º Alexis Patraca Impulso Bala Sub 20 11.81 metros

13º Ellyan Cruz Impulso de Bala Sub 20 11.11 metros

12º Itzel Guadalupe Ramírez 5 mil metros caminata Sub 18 33.19.27 minutos

9º José Gamaliel Mar Salto de Altura Sub 20 1.80 metros.

