Alejandra Valencia revela que el equipo de tiro con arco nunca recibió uniforme. La arquera y medallista mexicana Alejandra Valencia reveló en una entrevista a ESPN que la participación de su equipo de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estuvo en riesgo, pues los uniformes de competencia con los que participarían nunca llegaron.

“No nos llegaron los (uniformes) de competencia a Tokio. Hasta la fecha no nos llegaron. Competimos con los de federación, tres días antes de irnos a Tokio entre él y el entrenador dijeron: ‘No creo que vayan a llegar los uniformes, vamos a mandar estampar las camisetas de línea, para que en caso de que no lleguen utilicemos estas’ y dicho y hecho, si no lo hubiéramos hecho no hubiéramos podido tirar, por las regulaciones de olímpicos, quién sabe qué hubiera pasado”, dijo Alejandra en la entrevista.

De igual manera, la ganadora de la presea de bronce, admitió que el presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, Santiago Avitia Hernández, fue el que hizo lo posible para que pudieran participar en la justa olímpica, pues él colocó sellos del comité olímpico y la bandera mexicana en los uniformes de los atletas.

Alejandra Valencia revela que el equipo de tiro con arco nunca recibió uniforme de competencia en Tokio 2020

“Se comunicaron con nosotros a media competencia para decirnos que había habido un error de producción y que por eso no habían enviado el uniforme”, agregó.

Finalmente, la nacida en Hermosillo declaró que su presidente siempre estuvo atento a las necesidades de su equipo, cosa que no pasa con muchas federaciones.

“Su presidente no les contesta el teléfono y siempre el de nosotros está muy atento. Los otros deportes que no tienen comunicación con su federación son los que sí sufrieron y que la pasaron feo. No tendríamos que estar preocupados por eso, solo por entrenar, no preocuparnos por otras cosas”, concluyó.

