Alebrijes desconocen desaparición del Ascenso. A escasos días de que se lleve a cabo la junta que definirá el futuro de la Liga de Ascenso, el presidente de los Alebrijes de Oaxaca, Carlos Jones, mencionó que se encuentran a la “expectativa” sobre lo que puede pasar el miércoles en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Abolir el “descenso” en el futbol mexicano es un “golpe letal” ==otro más== al futbolista mexicano. Van a acabar con muchas fuentes de trabajo… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 20, 2020

El directivo señaló que los oaxaqueños buscarán ascender al máximo circuito por la vía deportiva en el Clausura 2020, tras coronarse campeones de la división de plata del balompié mexicano el torneo anterior.

Futcamp tres de Mayo te informa resultados del Ascenso Mx, Torneo Clausura 2020 Jornada 6 juegos del viernes y Sábado : Dorados de Sinaloa 2-2 Mineros de Zacatecas, Atlante 0-0 Venados F.c, Alebrijes de Oaxaca 0-0 Correcaminos, pic.twitter.com/WFRRXVlOT7 — Portal Deportivo (@PortalDeporMor) March 1, 2020

“Mientras no haya una postura oficial de la Liga MX, Alebrijes está a la expectativa… mientras ellos no nos hagan una propuesta oficial y nos digan esto es lo mejor, no sabremos lo que va a pasar; el caso que se da debemos tomar una decisión y ver qué sí y qué no y qué podemos mejorar, pero será en relación a una postura oficial en que podamos tener un tema de discusión, lamentablemente”, declaró Jones en entrevista con ESPN.

Asimismo, el presidente de los Alebrijes no descartó que su franquicia pueda comprar un lugar en la Liga Mx en caso de que no logre su plaza por la vía deportiva. “También puede ser; no es lo que estamos buscando. En su momento hablaré con el consejo de dueños de futbol de Alebrijes y seguro que tomaremos la mejor decisión, pero de que nosotros queremos estar en la Liga MX es un hecho”.

"NOSOTROS QUEREMOS PENSAR EN LIGA MX Y EL AÑO QUE ENTRA SER DIGNOS PARTICIPANTES DE ELLA"#FSRadioMX Juan Carlos Jones, presidente de Alebrijes, sobre la posibilidad de que desaparezca el descenso y ascenso en el Máximo Circuito por cinco años pic.twitter.com/bQvWfYDlNd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2020

La FMF mencionó hace algunas semanas que se analiza la posibilidad de abolir el ascenso/descenso por los próximos cinco años con el objetivo de dar estabilidad y certidumbre a la primera división.

Rafa Márquez, en contra de eliminar ascenso y descenso en Liga MX #Futbol #Mexico https://t.co/gqK0HH218l y tiene toda razón,sin descenso se pierde el chiste de seguir a un equipo,mejor vena partidos de Europa y de la MLS,SON MENOS ABURRIDOS QUE DE LA MX — darkvader (@darkvad39077851) March 2, 2020

En caso de que esta propuesta sea confirmada, la Liga de Ascenso desaparecería para dar lugar a un nuevo Campeonato de Desarrollo, en el cual participarían todos los clubes de la Liga Mx con filiales y otros equipos que deseen mantenerse en el negocio del balompié.

