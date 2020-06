Aldo Rocha, el ex Monarcas Morelia que desean los ‘grandes’. Tras la mudanza oficial de Morelia a Mazatlán, algunos equipos ya le ‘echaron el ojo’ a algunas piezas claves del ‘extinto’ Monarcas. Uno de ellos es Aldo Rocha, talentoso mediocampista que estaría en el radar de Chivas y Pumas.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, Rocha estaría en carpeta de Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño. Además del Rebaño Sagrado, San Luis y Pumas pujarían por los servicios del ex Monarcas Morelia.

En el pasado Clausura 2020, Aldo Rocha se consolidó como uno de los grandes referentes del equipo dirigido por Pablo Guede. El mexicano fue titular indiscutible y marcó cinco dianas en diez partidos.

En caso de arribar a las Chivas, Rocha pelearía un lugar con los experimentados Jesús Molina y José Juan ‘Gallito’ Vázquez, además del canterano sensación, Fernando ‘Nene’ Beltrán.

Se especula que Rocha sería parte de la mudanza y formaría parte del nuevo equipo de Mazatlán FC.

Mediante un vídeo en sus redes sociales, Rocha se mostró triste por la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán.

“Tu interés en mí y el día de la noticia de venir acá. Llegar a la ciudad, al estadio y la primera vez que me puse tu playera. Nunca olvidaré la primera vez que me puse tu gafete de capitán y aunque el camino no fue fácil, siempre dejamos el corazón por ti”. Además, afirmó que la esencia del club se mantendrá siempre: “Monarcas Morelia nunca desaparecerá, porque siempre vivirá en cada aficionado, hogar, calle y cancha de este mágico estado”, expuso el mexicano.