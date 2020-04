Alcaldesa de Tampa se presenta con Tom Brady y Rob Gronkowski. Sin lugar a dudas la llegada de Tom Brady a Tampa Bay causó un revuelo en la NFL, pero también lo hizo en la ciudad. Un mes después de su histórica firma, los Bucaneros adquirieron a otra estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra: Rob Gronkowski. Ahora, este par se prepara para causar muchos problemas en las defensivas de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Tampa Mayor Jane Castor apologized to Tom Brady after he was asked to leave a city park saying her previous law enforcement background prompted her to "investigate the sighting of a G.O.A.T running wild in one of our beautiful city parks." STORY: https://t.co/wC3idbelnv — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) April 25, 2020

Sin embargo, el arribo de este par de legendarios jugadores de futbol americano podría causar un dolor de cabeza más allá de los emparrillados. Jane Castor, alcaldesa de Tampa, se presentó formalmente con ambos elementos y pidió, respetuosamente, que respeten la ley y se concentren en ganar un título.

Jane Castor has some fun with Tom Brady and Gronk in a welcome letter that reads half-jest, half-tourism brochure https://t.co/1V3NixrZCG — Tampa Bay Times (@TB_Times) April 25, 2020

“Tom (Brady), mis disculpas por la falta de comunicación cuando llegaste, no es la mejor primera impresión. Pero, dada mi experiencia en la aplicación de la ley, no pude evitar que alguien investigará el avistamiento del ‘Más Grande de Todos los Tiempos’ corriendo en uno de nuestros hermosos parques de la ciudad. Sin daños, sin faltas, y gracias por ser un buen deportista”, expuso Castor en una carta.

Alcaldesa de Tampa se presenta con Tom Brady y Rob Gronkowski y pide que respeten la cuarentena

Asimismo, la máxima autoridad de Tampa pidió a Rob Gronkowski, conocido por su gusto a la fiesta, que no se desconcentre con la vida nocturna de su nueva ciudad y que se enfoque en ganar el Super Bowl con los Bucaneros. Además, le recordó que en estos momentos se debe guardar la distancia social y hacer casos a las autoridades sanitarias.

Tampa mayor Jane Castor tried to make amends by issuing a letter of apology to the three-time MVP. https://t.co/yRIsBQxdV2 — News 6 WKMG (@news6wkmg) April 25, 2020

“Debes estar listo para las fiestas pero no tan fuerte (te estoy hablando a ti Rob Gronkowski), porque debemos estar preparados en ganar ese trofeo Vince Lombardi. Existen muchos lugares para ti, sin embargo, debemos mantener el distanciamiento social en este momento, ya tendrás tiempo para disfrutar de nuestra vida nocturna y de nuestros vecinos eléctricos, sólo recuerda sin camisa sin zapatos y sin servicio hasta que todo vuelva a la normalidad, has sido advertido”, concluyó.

Tampa mayor Jane Castor wrote a welcome letter to new Bucs teammates Tom Brady and Rob Gronkowski #GoBucs https://t.co/0xcvHIHV9T — Touchdown Wire (@TheNFLWire) April 25, 2020

A unos días de que se abriera oficialmente la agencia libre de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay llegaron a un acuerdo con Tom Brady, quien dejó a los Patriotas de Nueva Inglaterra tras dos décadas exitosas.

“Thanks again for choosing the Tampa Bay Buccaneers and, in turn, our beloved city,” @CityofTampa mayor Jane Castor writes in an open letter to @TomBrady and @RobGronkowski. pic.twitter.com/q2jtz5nyXx — Greg Auman (@gregauman) April 25, 2020

Semanas más tarde, Gronkowksi anunció que saldría de su retiro para acompañar al mariscal de campo en esta nueva aventura. Nueva Inglaterra mandó al ala cerrada a Tampa Bay a cambio de una selección de cuarta ronda del Draft 2020.

Síguenos en Twitter @ElDictamen