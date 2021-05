Alcalde de Pachuca reconoce el sobrecupo en el Estadio Hidalgo. La semifinal de ida entre Pachuca y Cruz Azul dio mucho de qué hablar debido al sobrecupo que hubo en el estadio Hidalgo el miércoles por la noche, situación que ya está siendo investigada por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Por si fuera poco, el alcalde de la ciudad de Pachuca, Sergio Baños, quien estuvo anoche en el inmueble confirmó que sí existió sobrecupo en el encuentro.

Alcalde de Pachuca reconoce sobrecupo y falta de medidas sanitarias en el Estadio Hidalgo.https://t.co/TuHnLvXixc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 20, 2021

“Ayer estuvimos en el estadio, y en efecto, pudimos observar mucha más gente de la autorizada, por parte de COPRICE la autorización era de 40% máximo de aforo para la realización del encuentro, el estadio tiene una capacidad de 30,000 aficionados de los cuales el máximo era 12,000 personas, pero pudimos observar que sobrepasaba ese número claramente, en el estadio huracán el día de ayer incluso me atrevería a pensar que estaba al doble”, dijo Baños en una entrevista para ESPN.

Además de esto, el edil declaró que había muy pocas medidas sanitarias para la entrada del público al estadio.

El alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, señaló que el ayuntamiento decidió multar al equipo y no cancelar el partido por el sobrecupo que había en el estadio Hidalgo, ya que consideraban un riesgo para la afición. https://t.co/mYcyZYQcVh — Pachuca Brilla (@PachucaBrilla) May 20, 2021

“Te quiero comentar que de igual forma no se respetaron las medidas de bioseguridad, pudimos observar, cuando llegué al estadio, que había largas filas en los accesos al inmueble sin respetar la sana distancia, en las puertas de acceso no tenían los arcos sanitizantes que son obligatorios, no tenían el gel antibacterial para las personas, no estaban tomando la temperatura los asistentes y no daban toallitas húmedas para estar en todo momento salvaguardando la integridad de la vida de los seres humanos ante esta situación”, concluyó.

El alcalde pensó en parar el partido en ese momento, sin embargo, no lo hizo por asuntos de seguridad.

El alcalde de Pachuca Sergio Baños afirmó que se pudo haber cancelado el partido entre #Pachuca contra #CruzAzul en la ida de las semifinales por el exceso de gente en el Estadio Hidalgo, así mismo afirmó que habrá una sanción económica.#LigaMX #LigaBBVAMX pic.twitter.com/5WgZL0U778 — Armando Gálvez (@Armi_gr) May 20, 2021

De igual manera lamentó la posibilidad de que el inmueble pueda ser vetado para una posible final del Guard1anes 2021 y pidió al Club Pachuca evitar este tipo de prácticas.

