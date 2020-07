Alberto Marrero critica a la Liga Mx por movimientos de equipos. En los últimos dos años, la Liga Mx ha visto a un par de equipos cambiar de sede y nombre, algo que se ve poco en el resto del mundo. Ante esta situación, Alberto Marrero, presidente de Atlético San Luis, indicó que en Europa observan con incredulidad que los clubes puedan cambiar de la noche a la mañana toda su historia sin problema alguno.

“Siempre he dicho que el cambio de nombre y sede solamente lo vemos aquí en el futbol mexicano, al final no es que debilita la marca del futbol mexicano, son cosas que en Europa tú las cuentas y no te creen que tú puedas hacer cambiar, mover y no haya ningún problema”, declaró el directivo español.

El dirigente criticó que las directivas decidan salir de alguna ciudad para emigrar a otra, ya que considera que eso destruye el “sentido de pertenencia” que tiene la afición hacía un club. Además, ironizó con los trabajos que hacen las escuadras para arraigarse en una localidad y posteriormente echarlo por la borda al anunciar una mudanza.

“Al final todo ese sentimiento de pertinencia que tiene la afición hacia su equipo en cualquier momento la pierde, al final de qué te sirve ese sentimiento de pertinencia de trabajarlo como institución, que eso es lo más importante, y más nosotros como institución nueva, nosotros llegamos con ese mensaje, si nos vamos de San Luis es que nos vamos del futbol mexicano porque no entra en la política, la filosofía del Atlético de Madrid, que lo que más se trabaja es con la afición”, finalizó.

El presidente del Atlético de San Luis, el español Alberto Marrero, calificó como “increíbles” las decisiones que se toman en la Liga MX, específicamente con la posible mudanza de Monarcas Morelia para convertirse en Mazatlán FC.

Previo al inicio del Apertura 2019, los Lobos BUAP fueron adquiridos por un grupo de empresario de Ciudad Juárez, quienes los trasladaron a ese municipio para convertirlos en Bravos. Hace un par de meses, Tv Azteca determinó mudar a los Monarcas Morelia a Mazatlán y en las últimas semanas, tres clubes de la Liga de Expansión Mx dejaron sus respectivas localidades para emigrar a un nuevo estado.

