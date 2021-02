Albert Pujols aclara si se retirará tras la temporada 2021 de Grandes Ligas. Este sábado, el histórico bateador Albert Pujols estuvo en la boca de muchos, cuando una extraña publicación de su esposa daba a entender que la temporada de Grandes Ligas de 2021 sería la última de su ilustre carrera. Sorprendido por esta información, el dominicano rechazó que haya tomado una decisión e ironizó con el impacto que tienen las redes sociales hoy en día.

#AHORA | Este año será la última temporada de Albert Pujols en Grandes Ligas, según anunció su esposa #ListínDiario pic.twitter.com/4Dk3wY1JMr — LISTINDIARIO (@ListinDiario) February 23, 2021

“Oye, esa es la vida que estamos viviendo en las redes sociales. Es triste que todo el mundo tuviera que seguir adelante. Creo que nuestra organización, mis amigos, las personas que siguen mi carrera durante 21 años merecen algo mejor que solo yo o ella publicando algo en Instagram”, declaró el pelotero de los Angelinos de Anaheim en entrevista con la agencia Associated Press.

Albert Pujols silencia los rumores sobre su retiro tras la temporada de 2021 https://t.co/GJ89UO5yrf — Independent en Español (@IndyEspanol) February 28, 2021

Cuestionado por AP sobre la posibilidad de colgar los guantes al término de la campaña de 2021, Pujols reveló que en este momento no piensa en el retiro y señaló que planea jugar la temporada y posteriormente analizar sus opciones para continuar con una carrera que ya rompió la barrera de los 20 años.

“Mi mente ni siquiera está ahí. Mi mente está en mantenerme concentrada, saludable y, con suerte, tratar de ayudar a este club a ganar este año, y eso es todo. Si me siento al final del año eso es todo, lo anunciaré [y] me iré a casa. Pero ni siquiera he llegado todavía”, añadió el toletero en la charla con Associated Press.

⚾ #MLB | Albert Pujols aún no aclara si continuará jugando en las Grandes Ligas. https://t.co/DVHXX74429 — Excélsior (@Excelsior) February 27, 2021

Albert Pujols está en el último año de un contrato de 10 temporadas y 254 millones de dólares que firmó en diciembre de 2011 con los Angelinos. A lo largo de 20 campañas, 11 de ellas con los Cardenales de San Luis, Pujols tiene un promedio de bateo de .299, 662 cuadrangulares, 2,100 carreras impulsadas y 3,236 hits.

